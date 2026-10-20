در نشست شورای فن‌بازار منطقه‌ای آذربایجان‌غربی؛ عملکرد سال گذشته، ارزیابی و موانع موجود و راهکار‌های توسعه فعالیت‌های این مجموعه بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست شورای فن‌بازار منطقه‌ای استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی و با هدف بررسی عملکرد سال گذشته، ارزیابی موانع موجود و تبادل نظر درباره راهکار‌های توسعه فعالیت‌های این مجموعه برگزار شد.

در این جلسه بر نقش کارگزاران فن‌بازار در پیشبرد برنامه‌ها، بازاریابی و توسعه بازار محصولات فناورانه، تسهیل ارتباط میان شرکت‌های فناور و صنایع و همچنین جذب سرمایه‌گذاری برای طرح‌های نوآورانه تأکید شد.

همچنین تقویت همکاری اعضای شورا، شبکه‌سازی میان شرکت‌های فناور، صنایع و سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع تجاری‌سازی فناوری، از محور‌های اصلی این نشست بود که با هدف توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری و گسترش بازار محصولات و خدمات فناورانه در استان دنبال می‌شود.