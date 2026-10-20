

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام کمیته مسابقات، بعد از رفع نواقص و اشکالات اعلام شده از سوی فدراسیون توسط کارخانه هپکو و با توجه به ثبت نام اولیه این باشگاه در سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان، با رفع موانع، نام تیم هپکو اراک به جدول لیگ برتر اضافه شد.

بدین ترتیب تیم هپکو اراک که فصل گذشته در لیگ برتر هندبال مردان حضور داشت، در هفته دوم مسابقات در اصفهان مهمان فولاد مبارکه سپاهان خواهد بود. زمان بازی معوقه هفته اول این تیم مقابل نام آوران مشهد نیز متعاقبا اعلام می‌گردد.

با توجه به اضافه شدن هپکو اراک، برنامه جدید هفته دوم لیگ برتر با حضور ۱۲ تیم به شرح زیر اعلام شد:

پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ - ساعت ۱۷:۰۰

میدکوفرآور زرند - نام آوران مشهد

جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵ - ساعت ۱۶:۰۰

مس کرمان - استقلال کازرون

نفت و گاز گچساران - سپاهان نوین اصفهان

نفت امیدیه - نیروی زمینی ارتش

مقاومت شهرداری تبریز - پرواز هوانیروز

فولاد مبارکه سپاهان – هپکو اراک