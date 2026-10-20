تالار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران امروز ۲۸ مهر ماه، میزبان عرضه حجم قابل‌توجهی از محصولات زنجیره فولاد شامل انواع ورق، نبشی، ناودانی و تیرآهن بود که با قیمت‌های پایه مشخص در دسترس خریداران قرار گرفت.

به گزارش تحریریه صنعت ومعدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس جدیدترین اطلاعیه عرضه بورس کالا، امروز بازار فیزیکی شاهد عرضه اقلام متنوع فولادی بود.

بر اساس اطلاعیه بوس کالا این محصولات شامل: ورق گرم (HR): ۳۰ هزار و ۳۰ تن با قیمت پایه ۱،۸۸۰،۳۳۰ ریال_ ورق رنگی: ۱،۷۰۰ تن با قیمت پایه ۱،۸۸۰،۳۳۰ ریال_ تیرآهن: ۱۱،۸۳۴ تن با قیمت پایه ۹۷۹،۹۶۹ ریال_ نبشی: ۲،۹۱۸ تن با قیمت پایه ۹۶۳،۴۳۷ ریال_ ناودانی: ۲،۲۵۰ تن با قیمت پایه ۹۵۴،۵۱۵ ریال است.

این عرضه‌ها که در راستای تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی و تنظیم بازار محصولات فولادی صورت گرفته، نقش مهمی در پوشش تقاضای بازار داخلی ایفا می‌کند.