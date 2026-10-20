فرماندهی ناحیه جنوبی ارتش چین از ورود یک ناوشکن آمریکایی به آب‌های نزدیک صخره شیان‌بین در جزایر نانشا خبر داد و این اقدام را ناقض حاکمیت چین و تهدیدی برای امنیت دریایی و ثبات منطقه توصیف کرد.

اعتراض پکن به ورود بدون مجوز ناوشکن آمریکایی به آب‌های سرزمینی چین

اعتراض پکن به ورود بدون مجوز ناوشکن آمریکایی به آب‌های سرزمینی چین

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن، فرماندهی ناحیه جنوبی ارتش چین از ورود یک ناوشکن آمریکایی به آب‌های نزدیک صخره شیان‌بین در جزایر نانشا خبر داد و این اقدام را ناقض حاکمیت چین و تهدیدی برای امنیت دریایی و ثبات منطقه توصیف کرد.

بنابر اعلام فرماندهی ناحیه جنوبی ارتش چین، بامداد سه‌شنبه ۲۸ مهر، ناوشکن آمریکایی «چارلستون» بدون کسب اجازه از دولت چین وارد آب‌های نزدیک صخره شیان‌بین شد. در واکنش به این اقدام، نیرو‌های دریایی چین برای ردیابی و نظارت بر ناوشکن آمریکایی به منطقه اعزام شدند.

فرماندهی ناحیه جنوبی ارتش چین با تأکید بر حاکمیت این کشور بر جزایر نانشا و آب‌های مجاور آن، از آمریکا خواست چنین اقداماتی را متوقف کند.

این فرماندهی همچنین اعلام کرد: نیرو‌های ارتش چین در بالاترین سطح آماده‌باش قرار دارند و از حاکمیت و امنیت ملی این کشور و صلح و ثبات منطقه دفاع خواهند کرد.

جزایر نانشا در دریای جنوبی چین قرار دارند؛ منطقه‌ای که به‌دلیل اختلافات ارضی و حضور نظامی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، یکی از کانون‌های تنش در شرق آسیا به شمار می‌رود.