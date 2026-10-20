رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از برنامه‌ریزی برای طراحی داشبورد ملی سالمندی با هدف سامان‌دهی اطلاعات و شناسایی سالمندان در معرض خطر خبر داد و گفت : استان البرز ظرفیت تبدیل‌شدن به پایلوت ملی در حوزه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری سالمندی را دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، مجید فولادیان در نشست شورای سالمندی استان البرز، با اشاره به روند افزایشی جمعیت سالمندان کشور، بر ضرورت تدوین برنامه‌های بلندمدت برای توسعه زیرساخت‌ها، تأمین منابع موردنیاز و ارتقای خدمات حمایتی و مراقبتی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها از قرارگرفتن بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران در گروه سنی بالای ۶۰ سال تا افق ۱۴۳۰ حکایت دارد، اظهار کرد: تغییر ساختار جمعیتی کشور نیازمند تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و سیاست‌گذاری مبتنی بر نیازهای آینده است تا زیرساخت‌های لازم برای پاسخ‌گویی به نیازهای سالمندان پیش از تشدید این روند فراهم شود.

فولادیان یکی از محورهای مهم برنامه‌ریزی در این حوزه را دستیابی به اطلاعات دقیق و نظام‌مند از وضعیت سالمندان دانست و گفت: طراحی شناسنامه سالمندی در قالب یک داشبورد ملی در دستور کار قرار دارد؛ طرحی که با ثبت و مدیریت اطلاعات افراد بالای ۶۰ سال، زمینه شناخت بهتر شرایط زندگی و نیازهای این گروه را فراهم می‌کند.

وی افزود: در چارچوب این برنامه، یک شهر کوچک برای اجرای آزمایشی طرح انتخاب شده است تا اطلاعات مرتبط با وضعیت اقتصادی و معیشتی، سبک زندگی، الگوی مصرف، بیماری‌ها و داروهای مصرفی سالمندان به‌صورت ساختاریافته ثبت و مدیریت شود.

معاون وزیر و رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور تصریح کرد: دسترسی به اطلاعات منسجم و قابل اتکا می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر سالمندان نیازمند حمایت، تشخیص افراد در معرض خطر و برنامه‌ریزی متناسب با شرایط آنان کمک کند. همچنین، فراهم‌شدن بستر اطلاعاتی مناسب، امکان ارائه خدمات هدفمندتر، سریع‌تر و برخط را افزایش می‌دهد و زمینه هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول را فراهم می‌سازد.

فولادیان با اشاره به ظرفیت‌های استان البرز برای اجرای برنامه‌های نوآورانه در حوزه سالمندی خاطرنشان کرد: این استان می‌تواند به یکی از مناطق پیشرو و پایلوت کشور در زمینه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری سالمندی تبدیل شود. حمایت از طرح‌های اثربخش در این حوزه نیز می‌تواند مسیر اجرای برنامه‌های جدید و توسعه آن‌ها در سطح ملی را هموار کند.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه فرصت‌محور به تحولات جمعیتی افزود: سالمندی جمعیت، در کنار چالش‌های اجتماعی و اقتصادی، ظرفیت‌هایی برای ایجاد فرصت‌های جدید دارد که باید با برنامه‌ریزی مناسب مورد استفاده قرار گیرد. در این میان، توسعه اقتصاد نقره‌ای، اقتصاد مراقبتی و ایجاد دهکده‌های سالمندی از جمله محورهایی است که می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با بیان اینکه مدیریت مؤثر سالمندی به همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد، تأکید کرد: استفاده از ظرفیت استان‌ها، تقویت هماهنگی میان نهادهای مسئول و بهره‌گیری از داده‌های دقیق، از الزامات تدوین سیاست‌های کارآمد در این حوزه است.

بر این اساس، طراحی داشبورد ملی سالمندی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان البرز می‌تواند زمینه حرکت به سمت نظامی منسجم‌تر در شناسایی نیازهای سالمندان، تخصیص هدفمند منابع و ارتقای کیفیت خدمات حمایتی و مراقبتی را فراهم کند؛ مسیری که با توجه به چشم‌انداز جمعیتی کشور تا سال ۱۴۳۰، از اهمیت راهبردی برخوردار است.