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به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش؛ ۲۰زمین چمن مصنوعی با اعتبار ۴۰ میلیاردتومان درمدارس آذربایجان غربی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، این طرحها باهدف کیفیت بخشی با توسعه فضاهای ورزشی درون مدرسهای ومشارکت مردم احداث شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان دراین مراسم گفت: این زمینهای ورزشی در۶۰۰و۸۰۰ مربع احداث شده وبرای آنهادرمجموع ۴۰ میلیاردتومان ازسوی معاونت تربیت وسلامت اداره کل آموزش و پرورش استان هزینه شده است.
علی اکبر صمیمی افزود: بابرنامه ریزیهای انجام شده تاپایان سال ۲۱زمین چمن مصنوعی دیگردرمدارس استان به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: با افتتاح این زمینها سرانه فضای ورزشی به ازای هر دانش آموز استان ۴۰ سانتی متر خواهد بود که هنوز بامیانگین کشوری فاصله داریم.