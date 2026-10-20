به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، این طرح‌ها باهدف کیفیت بخشی با توسعه فضا‌های ورزشی درون مدرسه‌ای ومشارکت مردم احداث شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان دراین مراسم گفت: این زمین‌های ورزشی در۶۰۰و۸۰۰ مربع احداث شده وبرای آنهادرمجموع ۴۰ میلیاردتومان ازسوی معاونت تربیت وسلامت اداره کل آموزش و پرورش استان هزینه شده است.

علی اکبر صمیمی افزود: بابرنامه ریزی‌های انجام شده تاپایان سال ۲۱زمین چمن مصنوعی دیگردرمدارس استان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: با افتتاح این زمین‌ها سرانه فضای ورزشی به ازای هر دانش آموز استان ۴۰ سانتی متر خواهد بود که هنوز بامیانگین کشوری فاصله داریم.