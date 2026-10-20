دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند به توسعه فناوری در صنعت دام و طیور شتاب ببخشد.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، ارژنگ جوادی با اشاره به نیاز کشور به واردات نهاده‌های دامی اظهار داشت: از طریق استفاده از ضایعات و پسماند‌ها و بازگرداندن مواد به چرخه مصرف حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد به ظرفیت تولید خوراک دام کشور افزوده شده است.

وی حل چالش خوراک دام را یکی از اولویت‌های مهم کشور دانست و گفت: وابستگی در حوزه خوراک همچنان یک چالش جدی است و فناوری و نوآوری باید برای کاهش این وابستگی به کار گرفته شوند.

جوادی توسعه زنجیره‌های ارزش را از دیگر اولویت‌های مهم برشمرد و اظهار داشت: بخشی از فعالیت‌ها به‌صورت منفرد انجام می‌شود؛ در حالی که توسعه زنجیره‌ها می‌تواند به‌عنوان یکی از حوزه‌های اولویت‌دار آینده مورد توجه قرار گیرد.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی، واکسن و دارو را از حوزه‌های مهم فناورانه دانست و گفت: این حوزه‌ها به دلیل ماهیت پیشرفته و فناورانه خود، ظرفیت ایجاد ارزش اقتصادی و ارزش افزوده قابل‌توجهی دارند.

جوادی استفاده از هوش مصنوعی را مفید دانست و گفت: هوش مصنوعی می‌تواند در حوزه‌های مختلف این صنعت، از خوراک دام و تجهیزات گرفته تا انرژی، کاربرد داشته باشد.

وی افزود: استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند امکان ارائه خدمات هوشمند، پاسخ‌گویی و تبادل اطلاعات را در بخش‌های مختلف فراهم کند.