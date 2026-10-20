به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی به مناسبت روز ملی صادرات گفت: آذربایجان شرقی با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع تولیدی و صادراتی، سهمی معادل ۵.۵ درصد از صادرات محصولات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار کرد: عملکرد صادراتی محصولات کشاورزی استان در شش‌ماهه نخست سال جاری، از نظر وزنی و ارزشی تقریباً هم‌تراز با مدت مشابه سال گذشته بوده است؛ این در حالی است که فعالان این حوزه با محدودیت‌هایی در بازار‌های هدف و چالش‌های مختلف تجاری مواجه بوده‌اند.

شفیعی با بیان اینکه توسعه صادرات محصولات کشاورزی از محور‌های مهم برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان است افزود: شناسایی و معرفی ظرفیت‌های صادراتی، اطلاع‌رسانی به‌موقع به تجار و تشکل‌های صادراتی و ارائه تقویم زمانی عرضه محصولات کشاورزی، از جمله اقداماتی است که با هدف تسهیل بازاریابی و افزایش سهم استان در بازار‌های داخلی و بین‌المللی دنبال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به ظرفیت قابل‌توجه تولید محصولات باغی و فرآورده‌های کشاورزی در آذربایجان شرقی گفت: بر اساس برآورد‌های موجود، حدود ۴۰۰ هزار تُن سیب درختی درجه یک و ممتاز استان از قابلیت صادراتی برخوردار است. همچنین پیش‌بینی می‌شود تولید کشمش استان به ۱۵۰ هزار تن برسد که بخش عمده آن قابلیت عرضه به بیش از ۳۰ کشور جهان را دارد.

وی ادامه داد: حدود ۳۸ درصد صادرات کشمش کشور از گمرکات آذربایجان شرقی انجام می‌شود که نشان‌دهنده جایگاه مهم استان در زنجیره تولید، فرآوری و تجارت این محصول است. افزون بر این، تولید عسل استان نیز با مازاد حدود ۱۵ هزار تُن نسبت به نیاز داخلی استان، ظرفیت مناسبی برای توسعه بازار‌های صادراتی فراهم کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، مازاد تولید تخم‌مرغ را از دیگر فرصت‌های صادراتی استان برشمرد و گفت: پیگیری واگذاری اختیارات صادرات این محصول به تشکل‌های استانی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر تولیدکنندگان و تشکل‌های تخصصی در بازار‌های هدف را فراهم کند.

شفیعی با تأکید بر ضرورت رفع موانع پیش روی صادرکنندگان محصولات کشاورزی تصریح کرد: شناسایی چالش‌های صادراتی، پیگیری مسائل و مشکلات فعالان این بخش و برنامه‌ریزی برای تسهیل فرآیند صادرات، از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان است.

وی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را یکی از راهبرد‌های مهم افزایش ارزش صادرات کشاورزی دانست و افزود: افزایش ظرفیت فرآوری محصولات، جذب مواد خام تولیدشده در استان و عرضه محصولات با ارزش افزوده بالاتر، علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، می‌تواند به تقویت رقابت‌پذیری محصولات آذربایجان شرقی در بازار‌های جهانی کمک کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین توسعه تولید در محیط‌های کنترل‌شده و افزایش سطح کشت گلخانه‌ای را از راهکار‌های ارتقای ظرفیت صادراتی استان عنوان کرد و گفت: تولید برنامه‌ریزی‌شده، استمرار عرضه ارتقای کیفیت و انطباق محصولات با نیاز بازار‌های هدف از الزامات حضور پایدار در تجارت بین‌المللی محصولات کشاورزی است.