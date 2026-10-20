رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان از وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش چهار تا شش درجه‌ای دما در پنج شهرستان شمالی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علی ملاشاهی گفت: از صبح چهارشنبه تا پنجشنبه، ۲۹ تا ۳۰ مهرماه، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک در شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سیستان و بلوچستان افزود: فعالیت این سامانه جوی می‌تواند موجب کاهش دید افقی در محور‌های مواصلاتی زاهدان–زابل و زابل–نهبندان و افزایش غلظت غبار در مناطق مرکزی و شرقی استان شود. همچنین در این مدت، دمای هوا بین چهار تا شش درجه کاهش خواهد یافت.

وی با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان، گفت: در زمان وقوع گردوخاک، افراد ضمن رعایت نکات بهداشتی از ماسک استفاده کنند و رانندگان نیز با توجه به احتمال کاهش دید افقی، با احتیاط بیشتری در محور‌های مواصلاتی تردد داشته باشند.

ملاشاهی ادامه داد: لازم است در اجرای عملیات عمرانی، تمهیدات پیشگیرانه برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از وزش باد در نظر گرفته شود. همچنین کشاورزان برای محافظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی، اقدامات لازم را انجام دهند.