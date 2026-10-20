به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرید محبی گفت: این مراکز با بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی، نقش مؤثری در شناسایی و رفع نیاز‌های نیازمندان در سطح محلات ایفا می‌کنند.

وی اظهار داشت: این نهاد علاوه بر مأموریت حمایتی، نهادی فرهنگی و اجتماعی است که بخش مهمی از فعالیت‌های خود را با بهره‌گیری از ظرفیت خیران و مشارکت‌های مردمی پیش می‌برد.

محبی با اشاره به فعالیت ۱۴۶ مرکز نیکوکاری در استان افزود: این مراکز با جمع‌آوری و مدیریت کمک‌های مردمی، نقش مؤثری در شناسایی و رفع نیاز‌های خانواده‌های نیازمند، اعم از مددجویان تحت حمایت و سایر اقشار نیازمند، دارند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت دستگاه‌های اجرایی از خانه‌های امداد و فعالیت‌های محله‌محور بیان کرد: تحقق اهداف این طرح، مستلزم همکاری جدی فرمانداری‌ها، استانداری و سایر دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی است.

محبی همچنین بر ضرورت توجه به توانمندسازی جوانان و نوجوانان، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، شناسایی بازماندگان از تحصیل، توسعه آموزش‌های مهارتی و اشتغال و تقویت فعالیت‌های ورزشی در محلات تأکید کرد.