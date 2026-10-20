

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به توزیع هزار و ۳۳۰ بسته معیشتی به ارزش ۹ میلیارد و ۴۶۶ میلیون تومان بین خانوار‌های تحت حمایت گفت: بسته‌های معیشتی شامل برنج، ماکارونی، روغن پخت و پز و سرخ کردنی، رب گوجه‌فرنگی، سویا و حبوبات است که با هدف تامین بخشی از نیاز‌های اساسی خانواده‌های تحت حمایت در حال توزیع است.

هادی بنائی افزود: در کنار این بسته‌ها، ۱۸ تن برنج و ۸۰۰ بطری روغن مایع یک‌ونیم‌لیتری نیز برای توزیع میان خانوار‌های مددجو به اداره کمیته امداد در استان اختصاص یافته است تا متناسب با نیاز خانواده‌ها و اولویت‌های حمایتی به مشمولان اهدا شود.

وی ادامه داد: همچنین هم‌زمان با میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، ۴۰۰ بسته معیشتی به ارزش یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان بین خانوار‌های تحت حمایت در شهرستان‌های کوهپایه، چادگان و بوئین‌میاندشت توزیع شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اصفهان ادامه داد: اولویت‌بندی خانوار‌های نیازمند بر اساس شرایط معیشتی و نیاز‌های حمایتی، در کنار همکاری نهاد‌های اجرایی و خیران، زمینه هدفمندتر شدن کمک‌ها و تقویت حمایت از

خانواده‌های آسیب‌پذیر را فراهم می‌کند.

بیش از ۲۸۰ هزار نفر استان اصفهان زیر پوشش این نهاد هستند که بیشتر آنها را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند.