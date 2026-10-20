به مناسبت هفته ی تربیت بدنی نماینده ی مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در بازدیدی از اداره کل تربیت بدنی به کارکنان تبریک گفت و از آنها قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمیدرضا حاج بابایی گفت: کارهای زیادی در حوزه ی ورزش کشور انجام شده اما در برابر نیازها ی موجود در این حوزه باید کار خیلی بیشتری انجام شود .

وی افزود: تقویت ورزش قهرمانی به عنوان اقتدار کشور و اثر گزاری سیاسی همچنین ورزش همگانی به منظور تقویت سلامت و نشاط اجتماعی در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دارد.

حاج بابایی گفت: در همدان ساخت استخر شیرجه و شنای بین المللی در دستور کار قرار دارد و به زودی شاهد اجرای این پروژه ی ورزشی خواهیم بود که از سفر رهبر شهید به دلیل جانمایی نامناسب معطل مانده است.