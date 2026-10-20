به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از بغداد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد از توافق با عراق برای اخراج یا تحویل گروه‌های کرد مسلح و جدائی طلب از عراق خبر داد.

محمدکاظم آل‌صادق اعلام کرد: تهران و بغداد درباره اخراج گروه‌های کرد مسلح و مخالف جمهوری اسلامی از اقلیم کردستان عراق یا تحویل اعضای این گروه‌ها به ایران به توافق رسیده‌اند.

آل‌صادق در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این توافق در چارچوب همکاری‌های امنیتی میان ایران و عراق و در جریان نشست کمیته مشترک امنیتی دو کشور حاصل شده است.

این نشست دیروز دوشنبه در بغداد به ریاست قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق و با حضور هیئتی از جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان دولت مرکزی عراق و هیئتی از اقلیم کردستان برگزار شد.

سفیر ایران اعلام کرد که در این نشست، دو طرف بر سر اخراج گروه‌های کرد ایرانی جدایی طلب از اقلیم کردستان عراق یا تحویل اعضای این گروه‌ها به جمهوری اسلامی ایران توافق کرده‌اند.

دفتر مشاور امنیت ملی عراق شب گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: این نشست با هدف بررسی مسائل باقی‌مانده از توافق امنیتی میان بغداد و تهران، رفع اختلافات و تقویت هماهنگی امنیتی میان دولت مرکزی عراق، حکومت اقلیم کردستان و جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است.

در بیانیه طرف عراقی به توافق برای اخراج گروه‌های کرد مسلح و جدائی طلب مخالف جمهوری اسلامی یا تحویل اعضای آنها به ایران اشاره نشده است.

ایران و عراق بهار سال ۲۰۲۳ توافقنامه‌ای امنیتی امضا کردند که بر اساس آن، بغداد متعهد شد گروه‌های مسلح کرد مخالف جمهوری اسلامی را از مناطق مرزی با ایران دور کرده و مانع استفاده از خاک عراق برای انجام فعالیت‌های مسلحانه علیه ایران شود.