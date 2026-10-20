مدیرکل هواشناسی فارس با هشدار سطح زرد، گفت: آسمان استان در روز‌های پیش‌رو ناآرام است و بارش‌های نقطه‌ای، خطر صاعقه و لغزندگی جاده‌ها را به همراه دارد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، قاسم حسینی مدیرکل هواشناسی فارس با هشدار سطح زرد هواشناسی و ادامه ناپایداری‌های جوی در استان طی ساعت‌های بعدازظهر و اوایل شب، اظهار کرد: این سامانه از بعدازظهر فردا ، چهارشنبه آغاز می‌شود و تا اواخر وقت یکشنبه ۳ آبان پابرجاست.

او اضافه کرد: رعدوبرق، بارش پراکنده رگباری باران و وزش باد نوع مخاطره سامانه است.

حسینی بیان کرد: این سامانه چهارشنبه ۲۹ مهر، استان به ویژه شهرستان‌های فیروزآباد و فراشبند را فرا می‌گیرد.

مدیرکل هواشناسی فارس افزود: همچنین پنج شنبه ۳۰ مهر، این منطقه به ویژه نیمه شرقی را دربر می‌گیرد و جمعه یکم آبان نیز نیمه شمالی و شرقی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

او تصریح کرد: شنبه ۲ آبان نیز مناطق جنوبی و یکشنبه ۳ آبان جنوب شرق را فرا می‌گیرد.

حسینی اضافه کرد: بارش‌ها به صورت نقطه‌ای و پراکنده هستند و همه مناطق شهرستان‌های استان را به صورت یکنواخت و گسترده در بر نمی‌گیرند.

او گفت: برخورد صاعقه، لغزندگی جاده‌ها و احتمال آبگرفتگی موقت برخی از معابر اثر مخاطره سامانه است.

مدیرکل هواشناسی فارس به شهروندان توصیه کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، از تردد یا اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنید و در چرای دام احتیاط لازم را به عمل آورید.

او همچنین گفت: کشاورزان نسبت به جمع‌آوری محصولات برداشت‌شده از فضا‌های باز اقدام کنند و با توجه به نوع محصول خود، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهند.