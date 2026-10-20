رضا حاتمی در مسابقات پارادوومیدانی ماده ۱۰۰ متر صاحب مدال برنز شد، اما مهرداد مرادی از کسب مدال بازماند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در جریان رقابت‌های پارادوومیدانی بازی‌های پاراآسیایی، مهرداد مرادی در فینال دوی ۱۰۰ متر کلاس T ۱۳ به رقابت با حریفانش پرداخت.

او با وجود مصدومیت در جریان رقابت، زمان ۱۳.۹۶ ثانیه را ثبت کرد و در جایگاه هشتم قرار گرفت و از کسب مدال بازماند.

در همین ماده و در کلاس T ۳۸ رضا حاتمی با ثبت زمان ۱۱.۷۲ ثانیه در جایگاه سوم قرار گرفت و به مدال برنز دست یافت.