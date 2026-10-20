پاراآسیایی ناگویا؛ حاتمی در دو ۱۰۰ متر برنز گرفت
رضا حاتمی در مسابقات پارادوومیدانی ماده ۱۰۰ متر صاحب مدال برنز شد، اما مهرداد مرادی از کسب مدال بازماند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در جریان رقابتهای پارادوومیدانی بازیهای پاراآسیایی، مهرداد مرادی در فینال دوی ۱۰۰ متر کلاس T ۱۳ به رقابت با حریفانش پرداخت.
او با وجود مصدومیت در جریان رقابت، زمان ۱۳.۹۶ ثانیه را ثبت کرد و در جایگاه هشتم قرار گرفت و از کسب مدال بازماند.
در همین ماده و در کلاس T ۳۸ رضا حاتمی با ثبت زمان ۱۱.۷۲ ثانیه در جایگاه سوم قرار گرفت و به مدال برنز دست یافت.