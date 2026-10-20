رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به قوانین مرتبط با معافیت تحصیلی دانشجویان ایرانی اشاره کرد و گفت: در گذشته برخی دانش‌آموزان و دانشجویان برای ادامه تحصیل در خارج از کشور با محدودیت‌هایی مواجه بودند، اما اصلاح قوانین، امکان بهره‌گیری از فرصت‌های آموزشی بین‌المللی را برای آنان فراهم‌تر کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در مراسم سومین جایزه ملی ثریا با تأکید بر جایگاه تاریخی ایران در آموزش عالی و توانمندی‌های علمی کشور گفت: دشمنان نمی‌خواهند ایران و دانشمندان در دنیا باشند.

علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در این مراسم با تشریح ظرفیت‌های تاریخی، علمی و فرهنگی ایران، بر ضرورت توسعه آموزش بین‌المللی، تسهیل قوانین مرتبط با تحصیل دانشجویان خارجی و معرفی دستاورد‌های علمی کشور به جامعه جهانی تأکید کرد.

دکتر منادی با اشاره به مفهوم واژه «ثریا» افزود: این واژه یادآور اهداف بلند و دوردستی است که باید برای دستیابی به آنها در عرصه علم و دانش تلاش کنیم. در ادبیات فارسی نیز ثریا نماد بلندی و دوردستی است و این مفهوم می‌تواند در برنامه‌ریزی برای جذب دانشجویان بین‌المللی و حرکت به سوی اهداف بزرگ علمی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به روایت نقل‌شده از پیامبر اسلام (ص) درباره دستیابی ایرانیان به علم، حتی اگر در ثریا باشد، گفت: این روایت نشان‌دهنده جایگاه علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ظرفیت ایرانیان برای حضور در عرصه‌های علمی است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر اهمیت پاسداشت زبان فارسی افزود: زبان فارسی، زبان ملی ماست و باید از آن حفاظت کنیم و برای ارتقای جایگاه آن بکوشیم. همچنین لازم است مسائل آموزشی، کنسولی، نظام وظیفه و رفت‌وآمد دانشجویان بین‌المللی بررسی و مشکلات موجود در این زمینه‌ها برطرف شود.

پیشینه تاریخی ایران در جذب دانشجویان بین‌المللی

منادی با اشاره به پیشینه تاریخی آموزش عالی در ایران اظهار کرد: ایران از سابقه‌ای طولانی در آموزش و تولید علم برخوردار است و این پیشینه باید به‌درستی به دانشجویان ایرانی و خارجی معرفی شود.

وی با یادآوری فعالیت مراکز علمی و آموزشی تاریخی کشور، از جمله مجموعه‌های علمی اهواز و ربع رشیدی تبریز، گفت: ربع رشیدی در دوره ایلخانی و به همت خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی در تبریز شکل گرفت و یکی از نمونه‌های مهم سازمان‌دهی آموزش و فعالیت‌های علمی در تاریخ ایران به شمار می‌رود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: در این مجموعه تاریخی، دانشجویان و دانش‌پژوهانی از مناطق مختلف حضور داشتند و دانشجویان خارجی همراه خانواده‌های خود در آنجا زندگی می‌کردند. همچنین آموزش در رشته‌ها و زبان‌های گوناگون جریان داشت.

وی با اشاره به فعالیت‌های علمی و دارویی ربع رشیدی ادامه داد: در این مجموعه، تولید دارو در مقیاس گسترده انجام می‌شد که نشان‌دهنده توجه ایرانیان به پیوند میان آموزش، پژوهش و نیاز‌های جامعه در دوره‌های تاریخی گذشته است.

دکتر منادی بر ضرورت بازشناسی و معرفی این میراث علمی تأکید کرد و گفت: دانشجویان خارجی که امروز برای تحصیل به ایران می‌آیند، باید بدانند در کشوری با پیشینه طولانی علمی، فرهنگی و آموزشی حضور دارند.

برخی قدرت‌ها نمی‌خواهند ایران و دانشمندان ایرانی در جهان حضور داشته باشند

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به پیشرفت‌های علمی ایران پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با وجود محدودیت‌ها و فشار‌های خارجی توانسته است در حوزه‌های مختلف علمی پیشرفت کند و همین ظرفیت علمی، اهمیت حضور کشور در عرصه بین‌المللی را دوچندان کرده است.

منادی افزود: آثار ابن‌سینا و فعالیت‌های علمی محمد بن زکریای رازی در تاریخ علم جایگاه مهمی داشته‌اند و لازم است این میراث علمی در کنار توانمندی‌های امروز کشور به جامعه جهانی معرفی شود.

هوش مصنوعی، کوانتوم و علوم شناختی از حوزه‌های راهبردی توسعه علمی کشور

منادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به فناوری‌های پیشرفته در برنامه هفتم پیشرفت گفت: میکروالکترونیک، هوش مصنوعی، فناوری کوانتومی و علوم شناختی از جمله حوزه‌هایی هستند که باید در برنامه‌ریزی‌های علمی کشور مورد توجه جدی قرار گیرند.

وی با تأکید بر لزوم تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش اظهار کرد: بخش مهمی از توانمندی‌های کشور باید به توسعه علوم و فناوری‌های راهبردی اختصاص یابد تا زمینه رشد علمی و افزایش توان فناورانه ایران فراهم شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها باید با برنامه‌ریزی منسجم و حمایت از دانشگاه‌ها و پژوهشگران همراه باشد تا کشور بتواند از ظرفیت‌های علمی خود برای توسعه بهره بگیرد.

هدف‌گذاری افزایش شمار دانشجویان خارجی به ۳۲۰ هزار نفر

دکتر منادی با اشاره به برنامه‌های توسعه آموزش بین‌المللی کشور گفت: بر اساس هدف‌گذاری انجام‌شده، شمار دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های ایران باید به ۳۲۰ هزار نفر برسد.

وی شمار فعلی دانشجویان خارجی در ایران را حدود ۸۵ هزار نفر اعلام کرد و افزود: تحقق هدف‌گذاری پنج‌ساله جذب دانشجویان بین‌المللی مستلزم افزایش ظرفیت پذیرش در دانشگاه‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره حضور دانشجویان خارجی اظهار کرد: مسائل امنیتی و مشکلات اجرایی باید مورد توجه قرار گیرند، اما این موضوعات نباید مانع بهره‌گیری از ظرفیت دانشجویان بین‌المللی برای توسعه علمی و فرهنگی کشور شوند.

وی تأکید کرد: جذب دانشجوی خارجی علاوه بر منافع آموزشی، می‌تواند به تقویت روابط بین‌المللی، معرفی فرهنگ ایرانی و توسعه دیپلماسی علمی کمک کند.

ضرورت رفع موانع قانونی تحصیل دانشجویان در خارج از کشور

دکتر منادی در بخش دیگری از سخنان خود به قوانین مرتبط با معافیت تحصیلی دانشجویان ایرانی اشاره کرد و گفت: در گذشته برخی دانش‌آموزان و دانشجویان برای ادامه تحصیل در خارج از کشور با محدودیت‌هایی مواجه بودند، اما اصلاح قوانین، امکان بهره‌گیری از فرصت‌های آموزشی بین‌المللی را برای آنان فراهم‌تر کرده است.

وی با اشاره به مسائل مربوط به نظام وظیفه و ادامه تحصیل در خارج از کشور افزود: باید شرایطی فراهم شود که دانشجویان بتوانند با رعایت ضوابط قانونی از فرصت‌های تحصیلی در سایر کشور‌ها استفاده کنند و پس از پایان تحصیل نیز امکان بازگشت آنان و بهره‌گیری کشور از دانش و تخصصشان وجود داشته باشد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین بر ضرورت رفع موانع غیرضروری ورود و خروج دانشجویان خارجی تأکید کرد و گفت: مجلس برای تقویت جذب دانشجویان بین‌المللی و توسعه دیپلماسی علمی، ظرفیت‌های قانونی لازم را مورد توجه قرار داده است.

منادی: آمریکا به‌زودی مانند فرانسه می‌شود

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و فشار‌های اعمال‌شده علیه ایران، درباره آینده وضعیت آمریکا اظهار کرد: «خود آمریکا به‌زودی مثل فرانسه می‌شود.»

دکتر منادی در ادامه به برخی ظرفیت‌های داخلی کشور، از جمله تولید بنزین و توانمندی‌های دارویی و واکسن اشاره کرد و گفت: در حوزه بنزین، با افزایش تولید داخلی، واردات این محصول متوقف شده است که نشان‌دهنده تقویت ظرفیت‌های تولیدی کشور است.

دانشجویان خارجی می‌توانند سفیران فرهنگ و تمدن ایران باشند

دکتر منادی با تأکید بر نقش دانشجویان بین‌المللی در معرفی ایران به جهان اظهار کرد: دانشجویانی که در دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند، پس از بازگشت به کشور‌های خود می‌توانند تجربه‌هایشان از جامعه ایرانی، فرهنگ مردم و ظرفیت‌های علمی کشور را منتقل کنند.

وی افزود: دانشجویان بین‌المللی در دوران تحصیل، علاوه بر کسب دانش تخصصی، با فرهنگ، تاریخ و سبک زندگی ایرانیان آشنا می‌شوند و می‌توانند این شناخت را در کشور‌های خود بازتاب دهند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین با اشاره به حمله به مدرسه‌ای در میناب و شهادت ۱۶۸ نفر گفت: این حادثه و جان‌باختن دانش‌آموزان از جمله موضوعاتی است که باید در ارزیابی پیامد‌های انسانی درگیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تجربه فعالیت خود در حوزه دانشگاهی، از جمله دانشگاه علوم پزشکی تهران و پردیس بین‌المللی آن، اظهار کرد: ارتباط با دانشجویان خارجی می‌تواند زمینه شناخت متقابل ملت‌ها و گسترش روابط علمی و فرهنگی را فراهم کند.

ضرورت حمایت از رصدخانه‌ها و زیرساخت‌های پژوهشی کشور

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه به ظرفیت‌های علمی کشور در حوزه‌هایی مانند نجوم و فناوری اشاره کرد و بر ضرورت حمایت از دستاورد‌های پژوهشگران ایرانی تأکید کرد.

دکتر منادی افزود: ایران در برخی حوزه‌های فناوری پیشرفته از ظرفیت‌های علمی برخوردار است که می‌تواند زمینه توسعه فناوری و افزایش توان رقابتی کشور در عرصه جهانی را فراهم کند.

بهره‌گیری ترکیه از ظرفیت مولانا برای توسعه گردشگری

دکتر منادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه مولانا در فرهنگ و ادبیات فارسی گفت: مولانا از چهره‌های برجسته ادبیات فارسی است که در قونیه زندگی کرده و آثار او در ترکیه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: ترکیه توانسته است با بهره‌گیری از ظرفیت فرهنگی مولانا و معرفی جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی خود، گردشگران بسیاری جذب کند و از این طریق به درآمد قابل توجهی دست یابد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به آمار‌های گردشگری ترکیه اظهار کرد: این کشور در سال گذشته حدود ۵۰ میلیون گردشگر داشته و از این محل حدود ۴۵ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است.

وی تأکید کرد: ایران نیز با برخورداری از میراث تاریخی، چهره‌های فرهنگی برجسته و ظرفیت‌های علمی و تمدنی، می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب از این تجربیات برای معرفی توانمندی‌های خود و توسعه گردشگری بهره بگیرد.

تأکید بر همکاری دانشگاه‌ها، دولت و مجلس برای توسعه آموزش بین‌المللی

منادی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای افزایش جذب دانشجویان خارجی گفت: توسعه آموزش بین‌المللی علاوه بر تقویت جایگاه دانشگاه‌های ایران، می‌تواند به معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی و گسترش روابط علمی با سایر ملت‌ها کمک کند.

وی با اشاره به حمایت مجلس از توسعه آموزش بین‌المللی افزود: دانشگاه‌ها باید برای جذب دانشجویان خارجی تلاش بیشتری کنند و با شناسایی ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی خود، زمینه حضور دانشجویان بیشتری از کشور‌های مختلف را فراهم آورند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ابراز امیدواری کرد که با همکاری دانشگاه‌ها، دولت و مجلس، برنامه‌های جذب دانشجویان بین‌المللی با موفقیت اجرا شود و ایران بتواند از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و بین‌المللی خود برای توسعه کشور بهره بیشتری بگیرد.