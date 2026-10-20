در بیستمین دوره نمایشگاه بین‌المللی تهران، با هدف بین‌المللی‌تر شدن صنعت دام و طیور و گسترش مناسبات تجاری، برنامه‌ای جامع برای معرفی ظرفیت‌های این حوزه به مجامع بین‌المللی به اجرا درآمد. در همین راستا، بیش از ۳۰ سفیر و رایزن اقتصادی از کشور‌های مختلف جهان از این رویداد بازدید کردند.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق قدیری، رئیس انجمن تولیدکنندگان دام و طیور، در حاشیه این نمایشگاه در تشریح دستاورد‌های این بازدید اظهار داشت: صنعت دام و طیور و آبزیان ایران در میان ۱۰ کشور برتر دنیا قرار دارد و با بیش از ۹۵ کشور جهان در تعامل است. ارزشی بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار محصولات تولیدی این صنعت نشان‌دهنده پتانسیل بالای آن است؛ لذا برای ارتقای ارزش محصولات و توسعه بازارها، تقویت دیپلماسی اقتصادی و ارتباط با کشور‌های مختلف یک ضرورت به شمار می‌رود.

وی با اشاره به حضور سفرای کشور‌های با روابط تجاری میلیارددلاری و کشور‌های آفریقایی و آسیای میانه در این تور بازدید، افزود: این رویداد بستر مناسبی را فراهم کرد تا ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در زنجیره تأمین محصولات پروتئینی به نمایش گذاشته شود. نتیجه این تعاملات، افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی و دریافت پیشنهادات سرمایه‌گذاری مشترک از سوی هیئت‌های خارجی بوده است.

همچنین با توجه به ظرفیت‌های مطلوب کشور در صادرات ماشین‌آلات خوراک دام، مرغداری و دامداری، برنامه‌ریزی کرده‌ایم حجم صادرات این بخش را به بیش از یک میلیارد دلار برسانیم که تحقق این هدف نیازمند تداوم حمایت دولت، معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سفرای جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورهاست.

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