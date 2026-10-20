به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ در ادامه رقابت‌های پاراتیراندازی با کمان بازی‌های پاراآسیایی، امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه، سمیه رحیمی در مرحله یک‌هشتم نهایی ماده ریکرو انفرادی زنان به مصاف نامپت فولفول از تایلند رفت و با نمایشی برتر، حریف خود را شکست داد.

رحیمی که روز گذشته با کسب ۶۱۳ امتیاز در جایگاه چهارم دور مقدماتی قرار گرفته بود، در این مسابقه هر سه ست را با برتری پشت سر گذاشت و با کسب شش امتیاز پیاپی، بدون واگذاری حتی یک امتیاز ست، به جمع هشت کماندار برتر مسابقات راه یافت.

این دیدار در مجموعه ورزشی اوکازاکی برگزار شد و ملی‌پوش ایران با این پیروزی، یک گام دیگر به مراحل پایانی و رقابت برای کسب نشان نزدیک شد.