به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از اجرای طرح جایگزینی حدود ۷.۲ کیلومتر نیوجرسی به جای گاردریل در محور‌های ارتباطی استان در امسال خبر داد.

اسماعیل فولادی با اشاره به اهمیت ارتقاء ایمنی راه‌ها گفت: این طرح با هدف افزایش ضریب ایمنی محور‌های مواصلاتی و کاهش شدت خسارات ناشی از حوادث رانندگی اجرا شده است.

وی افزود: نیوجرسی‌های بتنی به دلیل استحکام و عملکرد مناسب در مهار وسایل نقلیه، نقش مؤثری در جداسازی مسیر‌های عبوری و جلوگیری از انحراف خودرو‌ها از مسیر ایمن دارند.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران تاکید کرد: انتخاب نقاط اجرای نیوجرسی بر اساس بررسی‌های کارشناسی، شرایط هندسی مسیر، میزان تردد و ضرورت‌های ایمنی محور‌های مواصلاتی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: توسعه تجهیزات ایمن‌کننده مسیر، یکی از اولویت‌های مهم حوزه راهداری برای کاهش مخاطرات جاده‌ای و صیانت از جان کاربران راه است و ایمن‌سازی محور‌های مواصلاتی استان، متناسب با نیاز و اولویت‌های شناسایی‌شده همچنان ادامه خواهد داشت.