نماینده ولی‌فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان، ورزش را عاملی مؤثر در ارتقای سلامت عمومی، تقویت انسجام اجتماعی و افزایش اقتدار ملی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد حسینی، در نشست صمیمی جامعه ورزش و رؤسای هیئت‌های ورزشی کاشان به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش، با تأکید بر نقش ورزش در پیشرفت کشور گفت: موفقیت ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی، علاوه بر افتخارآفرینی ورزشی، زمینه معرفی توانمندی‌ها، فرهنگ و هویت ایرانی به دیگر ملت‌ها را فراهم می‌کند و از این منظر، ورزش یکی از مؤلفه‌های مهم اقتدار ملی به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش ورزش در میان اقشار مختلف جامعه افزود: توسعه فعالیت‌های ورزشی می‌تواند به ارتقای سلامت جسمی و روانی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از بسیاری از مشکلات ناشی از کم‌تحرکی کمک کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری بر ضرورت ترویج ورزش در خانواده‌ها، مدارس و سطح جامعه تأکید کرد و گفت: ورزش علاوه بر تقویت قوای جسمانی، در افزایش نشاط، تقویت اراده، مسئولیت‌پذیری، روحیه جمعی و تحکیم روابط اجتماعی نقش مؤثری دارد.

وی همچنین با اشاره به تأکیدات دینی بر اهمیت تندرستی و تحرک بدنی، پیاده‌روی را یکی از فعالیت‌های مفید برای حفظ سلامت دانست و بر فرهنگ‌سازی برای گنجاندن فعالیت بدنی در برنامه روزانه مردم تأکید کرد.