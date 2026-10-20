نخستین جلسه کارگروه تخصصی «پزشک خاک و ایجاد مزراع الگویی و حاصلخیزی خاک» با محوریت بررسی نتایج مطالعات خاک‌شناسی محدوده ۹۵۰ هکتاری یاراوغلی شهرستان پلدشت توسط دفتر امور خاک مدیریت آب و خاک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نخستین جلسه کارگروه تخصصی «پزشک خاک و ایجاد مزراع الگویی و حاصلخیزی خاک» با محوریت بررسی نتایج مطالعات خاک‌شناسی محدوده ۹۵۰ هکتاری یاراوغلی شهرستان پلدشت توسط دفتر امور خاک مدیریت آب و خاک برگزار شد.

این کارگروه با حضور کارشناسان مدیریت هماهنگی ترویج، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تعاون روستایی، معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیریت جهاد کشاورزی و مدیر عامل شرکت سهامی زراعی شهرستان پلدشت و شرکت مهندسین مشاور مجری مطالعات خاکشناسی تشکیل گردید.

در این نشست نتایج مطالعات خاک‌شناسی محدوده مذکور از نظر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی، وضعیت حاصلخیزی، شوری و قلیائیت خاک و قابلیت‌ها و محدودیت‌های اراضی مورد بررسی و تبادل نظر کارشناسی قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از یافته‌های علمی مطالعات خاک‌شناسی در تدوین توصیه‌های مدیریتی متناسب با شرایط هر مزرعه، اجرای مزارع الگویی و ارتقای بهره‌وری آب و کود با هدف افزایش حاصلخیزی خاک، رفع محدودیت‌های موجود در منطقه و توسعه کشاورزی پایدار تأکید شد.

این کارگروه با هدف تقویت ارتباط میان مطالعات تخصصی خاک‌شناسی و اقدامات اجرایی در عرصه‌های کشاورزی و حرکت به‌سوی مدیریت علمی و راهبردی منابع خاک استان تشکیل شده است.