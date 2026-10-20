پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری برای یکم تا ۳۰ آبان (مسیر‌های رفت تا ۳۰ آبان و مسیر‌های برگشت تا اول آذر) از فردا ۲۹ مهرماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، پیش فروش بلیت در همه محور‌ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح چهارشنبه ۲۹ مهرماه از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه به بعد به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.