به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار بوکان، درجلسه بررسی طرح‌های ساماندهی آرامگاه هنرمند نامی حسن زیرک با تأکید بر جایگاه ویژه استاد حسن زیرک در عرصه موسیقی و هنر کشورمان، وی را هنرمندی صاحب‌سبک با آثاری ماندگار معرفی کرد و بر ضرورت پاسخگویی به مطالبه مردمی در ساماندهی مقبره این استاد بی‌بدیل آواز و موسیقی تأکید نمود.

خشایار صنعتی گفت: فرسودگی و آسیب پذیری سازه فعلی مقبره استاد زیرک همگان را برآن داشت تا با همکاری و هم افزایی ضمن تسریع در ترمیم، گامی اساسی برای بازسازی و نوسازی مقبره به‌صورت کارشناسی صورت پذیرد بر این اساس لازم است بسته نهایی طرح با درنظر گرفتن همه ملاحظات و نظرات تکمیلی متناسب با شأن و جایگاه این هنرمند محبوب مردمی به اجرا درآید.

صنعتی در ادامه، با تأکید بر جایگاه فرهنگی و هنری استاد حسن زیرک، افزود: جایگاه حسن زیرک در میان بخش گسترده‌ای از جامعه به‌عنوان یکی از نماد‌های موسیقی و هویت فرهنگی شناخته شده است؛ از این رو لازم است مقبره وی در شأن جایگاه و خدمات هنری‌اش بازسازی و ساماندهی شود.

فرماندار بوکان با اشاره به آثار متنوع و وحدت آفرین استاد زیرک که گامی اثربخش در مسیر انسجام اجتماعی است، لازمه مقتضیات کنونی در تقابل با توطئه‌های دشمنان را تکیه بر اصالت‌ها و رجوع به اشتراکات فرهنگی در جامعه دانست.

در ادامه، طراحان و مهندسان حاضر ضمن ارائه طرح‌های پیشنهادی خود برای ساماندهی مقبره استاد حسن زیرک، جزئیات هر طرح را تشریح کردند تا به منظور نهایی سازی، ضمن اولویت گذاری مورد نقد، بررسی و هم افزایی بعدی قرار گیرد.

سنگ مزار این استادموسیقی در طول دوهفته توسط افراد ناشناس دوبار تخریب وباعث اعتراض و نگرانی مردم شد.