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طرحهای پیشنهادی برای ساماندهی مقبره استاد حسن زیرک از بزرگان هنر موسیقی بوکان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار بوکان، درجلسه بررسی طرحهای ساماندهی آرامگاه هنرمند نامی حسن زیرک با تأکید بر جایگاه ویژه استاد حسن زیرک در عرصه موسیقی و هنر کشورمان، وی را هنرمندی صاحبسبک با آثاری ماندگار معرفی کرد و بر ضرورت پاسخگویی به مطالبه مردمی در ساماندهی مقبره این استاد بیبدیل آواز و موسیقی تأکید نمود.
خشایار صنعتی گفت: فرسودگی و آسیب پذیری سازه فعلی مقبره استاد زیرک همگان را برآن داشت تا با همکاری و هم افزایی ضمن تسریع در ترمیم، گامی اساسی برای بازسازی و نوسازی مقبره بهصورت کارشناسی صورت پذیرد بر این اساس لازم است بسته نهایی طرح با درنظر گرفتن همه ملاحظات و نظرات تکمیلی متناسب با شأن و جایگاه این هنرمند محبوب مردمی به اجرا درآید.
صنعتی در ادامه، با تأکید بر جایگاه فرهنگی و هنری استاد حسن زیرک، افزود: جایگاه حسن زیرک در میان بخش گستردهای از جامعه بهعنوان یکی از نمادهای موسیقی و هویت فرهنگی شناخته شده است؛ از این رو لازم است مقبره وی در شأن جایگاه و خدمات هنریاش بازسازی و ساماندهی شود.
فرماندار بوکان با اشاره به آثار متنوع و وحدت آفرین استاد زیرک که گامی اثربخش در مسیر انسجام اجتماعی است، لازمه مقتضیات کنونی در تقابل با توطئههای دشمنان را تکیه بر اصالتها و رجوع به اشتراکات فرهنگی در جامعه دانست.
در ادامه، طراحان و مهندسان حاضر ضمن ارائه طرحهای پیشنهادی خود برای ساماندهی مقبره استاد حسن زیرک، جزئیات هر طرح را تشریح کردند تا به منظور نهایی سازی، ضمن اولویت گذاری مورد نقد، بررسی و هم افزایی بعدی قرار گیرد.
سنگ مزار این استادموسیقی در طول دوهفته توسط افراد ناشناس دوبار تخریب وباعث اعتراض و نگرانی مردم شد.