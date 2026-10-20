مجموعه تلویزیونی «مرد ۳۰۰۰ چهره» به کارگردانی مهران مدیری پس از ۱۸ سال با طراحی موقعیت‌های تازه، نگاهی امروزی به طنز اجتماعی و تغییر در مختصات رفتاری شخصیت مسعود شصت‌چی به قاب تلویزیون بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فصل جدید این مجموعه تلاش دارد ضمن حفظ هویت آشنای گذشته ، متناسب با تحولات جامعه و زبان طنز امروز روایت شود.

امین فرشادمهر، نویسنده سریال «مرد ۳۰۰۰ چهره»، با تأکید بر پرهیز از تکرار موقعیت‌های گذشته گفت: حفظ شخصیت‌های محوری برای حفظ پیوند مخاطب ضروری بود؛ از این رو تمرکز اصلی بر خلق موقعیت‌های نو متناسب با فضای امروز جامعه قرار گرفت.

وی یکی از چالش‌های اصلی نگارش را دگرگونی شرایط شخصیت مسعود پس از ۱۸ سال دانست و افزود: برخلاف فصول گذشته که «جوگیر شدن» مسعود پایه شوخی‌ها بود، اکنون شرایط سنی و زیستی او تغییر کرده و رفتار‌های سابق را تکرار نمی‌کند.

این نویسنده همچنین به دشواری‌های فرایند نگارش و وقفه‌های ضبط به دلیل شرایط خاص کشور اشاره کرد و گفت: ارزیابی دقیق سریال نیازمند توجه به اقتضائات زمانی و رشد نگاه نقادانه مخاطبان امروز است.

پروین قائم‌مقامی، بازیگر این مجموعه، با اشاره به تجربه موفق همکاری با مهران مدیری گفت: تسلط کارگردان و فضای تعاملی پشت صحنه، بستر مناسبی برای ارائه بازی‌های روان فراهم کرد.

وی با تأکید بر اینکه «مرد ۳۰۰۰ چهره» صرفاً جنبه سرگرم‌کننده ندارد، افزود: این اثر به مسائل و معضلات واقعی جامعه نظیر روابط مالی و بانکی نگاهی نقادانه دارد و مفاهیم قابل‌تاملی را در بستر طنز انتقال می‌دهد.

علیرضا مهران، ایفاگر نقش «مادروف»، قصه سنجیده و حضور مهران مدیری را انگیزه اصلی حضور در این پروژه خواند و افزود: روایت مسعود شصت‌چی اکنون وارد مرحله میانسالی شده و مدیری با وفاداری به ساختار فیلم‌نامه، به دغدغه‌های روز پرداخته است.

وی درباره کاربرد بداهه در کار گفت : بداهه در این مجموعه هرگز خارج از چارچوب متن نبوده و تنها در خدمت پیشبرد قصه شکل گرفته است؛ عاملی که در کنار صداقت در روایت، از شروط اصلی ماندگاری سریال‌های چندفصلی به شمار می‌رود.