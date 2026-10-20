زمین چمن مصنوعی دبیرستان امام خمینی (ره) ناحیه ۲ آموزش‌وپرورش قم با مساحت ۵۵۰ متر مربع و اعتباری بیش از یک میلیارد تومان، همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیین افتتاح این زمین چمن مصنوعی صبح امروز در چارچوب برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش و همزمان با برگزاری وبینار کشوری میدان همدلی برگزار شد.

این فضای ورزشی در قالب طرح شهید سلیمانی احداث شده است و با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس، افزایش فرصت فعالیت بدنی دانش‌آموزان و ترویج فرهنگ ورزش در محیط‌های آموزشی به بهره‌برداری رسیده است.