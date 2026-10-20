

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محسن بختیار، ملی‌پوش ۲۸ ساله پاراوزنه‌برداری ایران، با ثبت وزنه ۲۰۸ کیلوگرم در دسته ۷۲ کیلوگرم مردان، مدال برنز پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ را به دست آورد تا پس از نقره هانگژو، دومین مدال خود در تاریخ این بازی‌ها را کسب کند.

در ادامه دومین روز پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، محسن بختیار در رقابت‌های دسته ۷۲ کیلوگرم پاراوزنه‌برداری مردان به مصاف حریفان خود رفت و با ثبت رکورد ۲۰۸ کیلوگرم، در جایگاه سوم ایستاد.

بختیار که سابقه کسب مدال نقره بازی‌های پاراآسیایی هانگژو و برنز پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس را در کارنامه دارد، مسابقه را با انتخاب وزنه ۲۰۸ کیلوگرمی آغاز کرد، اما در نخستین تلاش موفق به ثبت آن نشد.

ملی‌پوش ایران در حرکت دوم بار دیگر پشت وزنه ۲۰۸ کیلوگرمی قرار گرفت و این بار با پرس موفق آن، خود را در جمع مدعیان کسب مدال قرار داد.

بختیار در سومین و آخرین حرکت برای ثبت وزنه ۲۱۴ کیلوگرمی تلاش کرد، اما نتوانست این وزنه را با موفقیت پرس کند تا با همان رکورد ۲۰۸ کیلوگرم به کار خود پایان دهد.

در این دسته، بانی بونیائو گوستین آناک از مالزی، رکورددار جهان و آسیا، با ثبت وزنه ۲۲۵ کیلوگرم به مدال طلا رسید. این وزنه‌بردار در حرکت نخست ۲۱۶ کیلوگرم و در حرکت دوم ۲۲۵ کیلوگرم را با موفقیت پرس کرد، اما در حرکت سوم در ثبت وزنه ۲۳۱ کیلوگرمی ناکام ماند.

ژانگ پینگ‌کانگ از چین نیز با ثبت وزنه ۲۱۲ کیلوگرم مدال نقره را به دست آورد.