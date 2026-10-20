۳۰ پروژه ورزشی آموزش و پرورش در استان البرز با هدف توسعه زیر ساخت‌ های تربیت‌ بدنی، افزایش تحرک دانش‌ آموزان و بهبود امکانات ورزشی مدارس با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان البرز، در آیین افتتاح این طرح‌ها که در مدرسه استثنایی باغچه‌بان کرج برگزار شد، از تکمیل و بهره‌برداری ۳۰ پروژه ورزشی در قالب طرح «میدان همدلی» خبر داد.

وی با تشریح جزئیات این طرح‌ها اظهار کرد: مجموعه پروژه‌های افتتاح‌شده شامل احداث ۱۵ زمین چمن مصنوعی، راه‌اندازی هفت کلاس درس تربیت‌بدنی و اجرای هشت پروژه تعمیر، بهسازی و تجهیز فضاهای ورزشی مدارس استان است که برای اجرای آن‌ها بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

شعبانی با تأکید بر اینکه تربیت‌بدنی بخش جدایی‌ناپذیر فرایند تعلیم و تربیت است، گفت: فراهم‌کردن امکانات مناسب برای فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان، علاوه بر کمک به حفظ سلامت جسمانی، در افزایش نشاط، تقویت مهارت‌های حرکتی و کاهش پیامدهای کم‌تحرکی نقش مؤثری دارد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش البرز با اشاره به محدودیت فضاهای حرکتی در زندگی آپارتمان‌نشینی افزود: مدارس می‌توانند با توسعه امکانات ورزشی، فرصت بیشتری برای تحرک روزانه دانش‌آموزان فراهم کنند؛ ازاین‌رو، گسترش و تجهیز فضاهای ورزشی در واحدهای آموزشی باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های نظام تعلیم و تربیت دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به پایین‌بودن سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی در استان تصریح کرد: بر اساس آمار اعلام‌شده، سرانه فضای ورزشی مدارس البرز حدود ۲۹ سانتی‌متر مربع به ازای هر دانش‌آموز است و افزایش این میزان به یک مترمربع، در چارچوب اهداف برنامه هفتم توسعه، از برنامه‌های مورد پیگیری آموزش‌وپرورش استان به شمار می‌رود.

به گفته شعبانی، بهره‌برداری از پروژه‌های اخیر حدود پنج سانتی‌متر مربع به سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی استان افزوده است؛ افزایشی که در کنار سایر طرح‌های توسعه‌ای می‌تواند به بهبود تدریجی دسترسی دانش‌آموزان به امکانات ورزشی کمک کند.

وی در ادامه، پیشگیری از اضافه‌وزن و کاهش عوارض ناشی از کم‌تحرکی را از دیگر ضرورت‌های توسعه ورزش مدارس دانست و بر لزوم فراهم‌کردن محیطی مناسب برای مشارکت بیشتر دانش‌آموزان در فعالیت‌های بدنی تأکید کرد.

طرح «میدان همدلی» با رویکرد توسعه، تجهیز و بهسازی زیرساخت‌های ورزشی مدارس اجرا می‌شود. بهره‌برداری از ۳۰ پروژه در استان البرز، بخشی از اقدامات آموزش‌وپرورش برای ارتقای کیفیت فضاهای تربیت‌بدنی و افزایش فرصت‌های ورزشی دانش‌آموزان محسوب می‌شود.