به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان بویین‌میاندشت گفت: مأموران انتظامی این شهرستان در هنگام کنترل خودرو‌های عبوری، یک دستگاه کامیون یخچال‌دار را متوقف و در بازرسی از آن، سه تن و ۳۰۰ کیلوگرم ماهی بدون مجوز را کشف کردند.

سرهنگ احمد سپهوند افزود: این محموله برای بررسی و اجرای مراحل قانونی به مراجع مربوطه تحویل داده شد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در حمل‌ونقل و توزیع فرآورده‌های غذایی، از شهروندان خواست با مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.