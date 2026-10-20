به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، وزیر آموزش و پرورش در سفر به استان همدان، پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدا و شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، پیست دو و میدانی ورزشگاه شهدای الوند را افتتاح کرد.

این طرح ورزشی پس از چهار دهه انتظار، با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی دانش‌آموزی و فراهم‌سازی شرایط استعداد‌یابی، با اعتباری بیش از ۱۹ میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش، اعتبارات استانی و مشارکت خیرین افتتاح شد.