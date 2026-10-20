به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در سومین دوره جشنواره عکس روز ملی زعفران، از مجموع ۹۳۲ اثر ارسالی به دبیرخانه، ۳۵ عکس از ۲۷ عکاس و ۱۱ اثر عکس‌نوشت از ۸ نویسنده، پس از ارزیابی هیات‌های داوری، برای حضور در نمایشگاه نهایی جشنواره برگزیده شد.

این جشنواره با مشارکت هنرمندان و نویسندگانی از استان‌های مختلف کشور برگزار شده و در بخش عکس، ۸۷۲ اثر از ۱۱۴ عکاس متعلق به ۲۱ استان کشور به دبیرخانه رسیده است.

محسن اسماعیل زاده دبیر اجرایی سومین جشنواره عکس روز ملی زعفران با اظهار رضایت از کیفیت ارزیابی آثار توسط هیات داوران بخش اصلی: فرامرز عامل‌بردبار، سلیمان گلی و جاوید تفضلی، و همچنین هیات داوران بخش عکس‌نوشت مراتب قدردانی خود را اعلام کرد.

اسماعیل زاده در ادامه تاکید کرد: داوران در بخش اصلی پس از بررسی آثار، ۳۵ عکس را برای نمایش در این رویداد انتخاب کردند و در بخش عکس‌نوشت نیز ۶۰ اثر از ۳۱ نویسنده از ۸ استان کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که با نظر هیات داوران این بخش: حمید سبحانی، ضحی زردکانلو و مرتضی عنابستانی، ۱۱ اثر به مرحله نمایشگاهی راه یافت.

جلسات داوری این دو بخش، در روز‌های شنبه۲۵ و یکشنبه ۲۶ مهرماه در محل اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی برگزار شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، اسامی ۲۷ عکاس راه‌یافته به نمایشگاه به این شرح است: امیرعلی نواده شهلا (تبریز)، شبنم ملکی (کرمانشاه)، سیدعلی حسینی‌فر (سبزوار)، جابر غلامی (کیش) با ۲ اثر، مهدی علیزاده (بجنورد)، ابراهیم فلاح (ساری)، مجتبی اسماعیل‌زاد (ارومیه)، محسن کابلی (گرگان) با ۲ اثر، مجید حجتی (تهران) با ۳ اثر، امین رحمانی (قزوین)، هادی دهقان‌پور (مشهد)، سیدمجتبی مظلوم‌زاده (قاین) با ۲ اثر، الهام حسینی (تربت‌جام)، انیس رئوفی (تربت‌حیدریه)، مریم رحمانی کلاته کاظمی (مشهد)، سعیدرضا مقصودی (شازند)، سیدمصطفی یوسفی (مشهد)، پیمان حمیدی‌پور (بجنورد) با ۲ اثر، عامر توکلی (تایباد)، مهناز نوریان (نیشابور)، شریفه علی‌آبادی (سبزوار)، میلاد حدادیان (مشهد)، آتنا اکبرزاده (تربت‌حیدریه)، احمدرضا مختاری‌فر (تربت‌حیدریه) با ۲ اثر، قدیر وقاری شورجه (مشهد)، رضا اسماعیل‌زاده (تربت‌حیدریه) با ۲ اثر و امید علیزاده (تربت‌حیدریه)

معرفی عکاسان راه‌یافته به بخش عکس‌نوشت جشنواره: در بخش عکس‌نوشت نیز آثار هشت نویسنده عکاس برای حضور در نمایشگاه انتخاب شده است حسین زوارزاده (مشهد)، آزاده چشمه‌سنگی (مشهد)، متانت محبی (مشهد)، پیام ثابت (اهواز) با ۲ اثر، سیدمحمدرضا هاشمی (مشهد)، علی ناصری (مشهد) با ۲ اثر، نیما رهنما (مشهد) با ۲ اثر و مریم سلطانی (مشهد)

محسن اسماعیل زاده گفت: نمایشگاه آثار منتخب سومین جشنواره عکس روز ملی زعفران، از ۴ تا ۷ آبان‌ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد برپا خواهد شد و هم‌زمان با برگزاری همایش روز ملی زعفران در ۵ آبان‌ماه، آئین معرفی و تجلیل از برگزیدگان نهایی سومین جشنواره و اهدای جوایز آنان برگزار خواهد شد.