مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی با تشریح آخرین وضعیت زیرساخت‌های مطالعاتی استان از فعالیت ۱۰۷ کتابخانه و پوشش ۱۳۹ نقطه شهری، روستایی و عشایری خبر داد و بر ضرورت بازآفرینی نقش کتابخانه‌ها به عنوان کانون‌های توسعه پایدار و گفت‌وگوی اجتماعی تأکید کرد. .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، خدیجه معصومی در تشریح دستاورد‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای نهاد کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۷ کتابخانه عمومی، مشارکتی و سیار در سطح استان فعال بوده و توانسته‌اند در مجموع ۱۳۹ نقطه را تحت پوشش خدمات خود قرار دهند تا گامی مؤثر در جهت عدالت دسترسی به منابع مطالعاتی برداشته شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه در تمامی شهرستان‌های استان کتابخانه عمومی دایر است، افزود: هم‌اکنون ۱۴ طرح کتابخانه‌ای با درصد‌های پیشرفت فیزیکی متفاوت در دست احداث است. همچنین چهار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل کتابخانه فیرورق تصویب شده که پس از تخصیص نهایی، عملیات عمرانی آن از سر گرفته خواهد شد.

معصومی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در غنی‌سازی منابع کتابخانه‌ها گفت: در ۶ ماهه نخست امسال بیش از ۹ هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های استان اهدا شده است؛ این در حالی است که مجموع کتاب‌های اهدایی سال گذشته به ۴۷ هزار و ۸۰۰ جلد بالغ شده بود.

وی ضمن دعوت از شهروندان برای پیوستن به پویش‌های خرید و اهدای کتاب، بر ضرورت تقویت منابع مطالعاتی ویژه داوطلبان کنکور و دانش‌آموزان تأکید کرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان با اشاره به رویکرد عدالت‌محور این مجموعه در مناطق کم‌برخوردار تصریح کرد: در مناطقی که جمعیت آنها به سه هزار نفر نمی‌رسد، کتابخانه‌های سیار وارد عمل می‌شوند. طی یک سال گذشته سه دستگاه کتابخانه سیار جدید به ناوگان استان اضافه شده که در مجموع ۲۱ نقطه را تحت پوشش دارند. علاوه بر این، خدمات کتابخانه‌ای و برگزاری جلسات کتاب‌خوانی در مناطق عشایری استان نیز به‌طور مستمر در حال اجراست.

معصومی با اشاره به راه‌گذاری کتابخانه استاد «محمدعلی موحد» در جوار بارگاه شمس تبریزی خاطرنشان کرد: توسعه پایدار از ذهن انسان‌ها شکل می‌گیرد و کتابخانه‌ها امروزه صرفاً یک انبار کتاب یا فضای سنتی نیستند، بلکه به مراکزی فعال برای تعاملات فرهنگی، گفت‌و‌گو و بهره‌گیری از فناوری تبدیل شده‌اند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های تهیه کتاب یادآور شد: شهروندان می‌توانند با عضویت در کتابخانه‌های عمومی، کتاب‌های مورد نیاز خود را به امانت بگیرند. در حال حاضر کتابخانه‌های استان همه‌روزه از صبح تا ساعت ۱۸ فعال بوده و کتابخانه مرکزی ارومیه حتی در روز‌های تعطیل نیز آماده ارائه خدمات به پژوهشگران و علاقه‌مندان است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی در پایان با اشاره به دسترسی آسان شهروندان به منابع مطالعاتی گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی www.samanpl.ir و با استفاده از کد ملی، به‌صورت رایگان عضو کتابخانه‌های عمومی شده و از خدمات امانت کتاب در سراسر استان بهره‌مند شوند