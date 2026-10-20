معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که تکمیل ایستگاه‌های پمپاژ، بخش کشاورزی ایلام را متحول می‌کند، گفت: این منطقه مرزی ظرفیت بالایی در تولید انواع محصول باکیفیت دارد و وزارتخانه همه ظرفیت خود را برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام این استان به کار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ گوهرکانی در سفر به ایلام و دیدار با استاندار؛ بر ضرورت همکاری میان وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی برای رفع مسائل زیرساختی و تکمیل طرح‌های در دست اجرای این استان تاکید کرد.

وی با اشاره به شناخت مدیر ارشد استان از مسائل فنی و سازه‌ای، اظهار کرد: اشتراک دیدگاه میان استاندار ایلام و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه طرح‌های مهم؛ مانند: ایستگاه‌های پمپاژ و سامانه‌های آبیاری؛ نویدبخش تحولی بزرگ در بخش کشاورزی استان است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از نگاه راهبردی مسئولان استان به بخش کشاورزی، افزود: تکمیل این طرح‌ها که در برخی موارد به دلایل گوناگون در حالت نیمه‌تمام مانده‌اند، افزون بر این که زمینه‌ساز تحول در تولید است با ایجاد اشتغال، موجب تقویت امیدواری و دلگرمی کشاورزان این استان مرزی خواهد شد.

گوهرکانی با اشاره به اهمیت طرح‌های کلان؛ مانند: طرح ۵۵۰ هزار هکتاری و سامانه‌های گرمسیری، یادآوری کرد: در عرصه ملی و با تمرکز بر موضوعاتی مانند تاب‌آوری در برابر تغییر‌های اقلیمی و تامین آب‌های مرزی همه کوشش خود را به کار می‌گیریم تا با هماهنگی استان این طرح‌ها به مرحله بهره‌برداری نهایی برسند.

وی افزود: هدف ما این است که با مدیریت درست منابع، کشاورزی استان را به سمت توسعه پایدار و رونق اقتصادی سوق دهیم.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به نقش ایلام در حوزه تولید بذر به ویژه بذر گندم؛ از همکاری‌های موفق نهاد‌های تخصصی و کارشناسان استان در این بخش قدردانی کرد.

گوهرکانی ادامه داد: ایلام ظرفیت بالایی در تولید محصولات باکیفیت دارد و ما از ظرفیت‌های علمی و اجرایی این خطه برای ارتقای تولیدات کشاورزی بهره خواهیم برد.

وی با تاکید بر اهمیت حمایت‌های مالی و اجرایی، اضافه کرد: با وجود چالش‌های موجود در حوزه منابع مالی؛ بخش کشاورزی، همواره یکی از بخش‌های پایدار و با ظرفیت بالا بوده است و ما در وزارت، همه کوشش خود را برای همراهی با رویکرد استاندار ایلام و رفع نگرانی‌های بخش کشاورزی به کار خواهیم بست تا از ظرفیت‌های این استان برای تامین امنیت غذایی و توسعه اقتصادی به خوبی استفاده شود.

استاندار ایلام نیز در این دیدار با تشریح تازه‌ترین وضعیت طرح‌های حوزه آب و خاک و منابع طبیعی استان؛ بر ضرورت شتاب‌بخشی در روند تخصیص اعتبار‌های ملی، تکمیل ایستگاه‌های پمپاژ آب و رفع موانع اجرایی طرح‌های نیمه‌تمام تاکید کرد و خواستار حضور پررنگ‌تر وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از کشاورزان ایلامی شد.

«احمد کرمی» با تأکید بر لزوم جهش در تکمیل زیرساخت‌های آب و خاک استان گفت که با توافق دوجانبه میان استانداری، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه همه طرح‌های نیمه‌تمام بخش کشاورزی به ویژه ایستگاه‌های پمپاژ آب در قالب برنامه‌ای هدفمند و دو ساله به سرانجام می‌رسند.

وی افزود: دستیابی به کشاورزی نوین و ایجاد پایداری زیست‌محیطی بدون توسعه زیرساخت‌های مهار و هدایت آب ناممکن است و از این‌رو مدیریت بهینه آب و خاک و تکمیل شبکه‌های آبیاری نوین در صدر برنامه‌های اجرایی استان قرار دارد.

استاندار ایلام با اشاره به ایستگاه‌های پمپاژ راکد و نیمه‌تمام کشاورزی در مناطق گوناگون استان، بیان کرد: شماری از این طرح‌ها به دلیل فرسایشی شدن زمان اجرا به مطالبه اصلی کشاورزان و بهره‌برداران بومی تبدیل شده است.

کرمی تشریح کرد: با رایزنی‌های فشرده و همراهی وزارت جهاد کشاورزی، جدول زمان‌بندی شفاف دو ساله برای تزریق اعتبار و بهره‌برداری نهایی از این ایستگاه‌ها تدوین شد.

وی طرح بزرگ سامانه گرمسیری را پیشران تحول در سیمای کشاورزی استان توصیف کرد و افزود: با اجرای کامل این سامانه و شبکه‌های فرعی آن، شاهد دگرگونی در سیمای کشت، جهش تولید محصولات زراعی و باغی و نیز افزایش ارزش افزوده فرآورده‌های کشاورزی خواهیم بود که این اقدام مهم‌ترین گام در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود معیشت مرزنشینان است.

استاندار ایلام به مزیت‌های بی‌بدیل استان در جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: ایلام هم‌اکنون در زمینه زنجیره تولید گوشت سفید، مرغداری‌های صنعتی و فرآورده‌های دامی یکی از قطب‌های مهم غرب کشور است.

کرمی بیان کرد: با این حال توسعه بخش کشت و صنعت و صنایع تبدیلی همچنان نیازمند ورود سرمایه‌گذاران توانمند است و دستگاه‌های اجرایی مکلف به تسهیل روند صدور مجوز‌ها و اعطای تسهیلات هستند.

وی ادامه داد: ارتقای معیشت کشاورزان و کاهش هدررفت منابع، نیازمند ورود دانش روز به مزارع است و از این رو تقویت ارتباط مراکز پژوهشی، ایستگاه‌های تحقیقاتی و شبکه‌های ترویج با فعالان این عرصه در اولویت برنامه‌های آموزشی و ترویجی قرار دارد.

استان ایلام با دارا بودن افزون بر ۳۴۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و اقلیمی چهارفصل، سالانه بیش از یک میلیون تن انواع فرآورده‌های زراعی، باغی و دامی تولید می‌کند.

با این حال، سهم بالای اراضی دیم و وابستگی شدید به بارندگی، اقتصاد کشاورزی استان را طی سال‌های خشکسالی با چالش روبه‌رو کرده است.

ساخت و تکمیل ایستگاه‌های پمپاژ آب در مناطقی نظیر سیروان، چرداول، هلیلان، دره‌شهر و دهلران؛ از جمله طرح‌هایی است که در سال‌های گذشته با کمبود نقدینگی و اعتبارات عمرانی مواجه شده بود.

کارشناسان معتقدند با تکمیل این ایستگاه‌ها و انتقال آب سامانه گرمسیری به اراضی پایین‌دست، افزون بر ۳۰ هزار هکتار از زمین‌های دیم استان به آبی تبدیل شده و جهش چشمگیری در درآمد سرانه روستاییان و تثبیت جمعیت در مناطق مرزی رقم خواهد خورد.

«جعفر گوهرکانی» معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی برای بازدید از ایستگاه‌های پمپاژ و برخی طرح‌های حوزه کشاورزی به استان ایلام سفر کرده است.