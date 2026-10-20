در اختتامیه سومین «آیین جایزه ملی ثریا» از ۱۶ دانشگاه و مرکز آموزش عالی برگزیده در سه بخش «دانشگاه‌های فعال در حوزه بین‌الملل»، «مراکز آموزش زبان فارسی (آزفا)» و «امور کنسولی» تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سومین «آیین جایزه ملی ثریا» با معرفی و قدردانی از دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی برتر در بخش‌های مختلف در دانشگاه علم و صنعت ایران به کار خود پایان داد. بر اساس اعلام دبیر اجرایی هیئت داوران این دوره، ارزیابی دانشگاه‌ها بر اساس شاخص‌های دقیق علمی، زیرساختی و کیفیت خدمات‌رسانی به دانشجویان بین‌المللی انجام شده و در نهایت ۱۶ دانشگاه کشور به عنوان برگزیدگان نهایی معرفی و تجلیل شدند.

در بخش دانشگاه‌های فعال در حوزه دانشجویان بین‌الملل، دانشگاه‌ها در سه رده «سرآمد»، «برتر» و «شایسته تقدیر» به شرح زیر معرفی شدند:

دانشگاه‌های سرآمد:

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشگاه کردستان و دانشگاه صنعتی شریف.

دانشگاه‌های برتر: دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه صنعتی سهند تبریز.

دانشگاه‌های شایسته تقدیر:

دانشگاه ارومیه، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تهران.

همچنین در بخش مراکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان (آزفا) که نقش کلیدی در گسترش زبان و ادبیات فارسی و ارتقای بسندگی زبان فارسی ایفا می‌کنند، سه دانشگاه به عنوان مراکز برتر معرفی و تجلیل شدند که عبارتند از:

* دانشگاه شهید چمران اهواز

* دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

* دانشگاه فردوسی مشهد

در بخش دانشگاه‌های منتخب در حوزه امور کنسولی دانشجویان بین‌الملل نیز که با هدف تسهیل امور اقامتی، روزا و خدمات قانونی دانشجویان خارجی فعالیت چشمگیری داشته‌اند، از سه دانشگاه زیر تقدیر شد:

* دانشگاه علامه طباطبایی

* دانشگاه سمنان

* دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری این آیین و تجلیل از دانشگاه‌های برتر، گامی مهم برای ایجاد رقابت سازنده میان مؤسسات آموزش عالی کشور برای ارتقای استاندارد‌های جذب، پذیرش و تکریم دانشجویان بین‌المللی و تقویت جایگاه ایران به عنوان قطب علمی منطقه به شمار می‌رود.