به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید شمس اله موسوی اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی به منظور ارتقای امنیت اجتماعی و رضایت شهروندان به مدت یک هفته در اندیمشک اجرا شد.

وی با اشاره به دستگیری ۱۸ سارق و ۳۰ محکوم متواری و تحت تعقیب با اجرای این طرح افزود: چهار تن چوب درخت قاچاق و هشت قبضه اسلحه جنگی و شکاری غیرمجاز کشف و ۸۷ دستگاه موتورسیکلت و خودروی متخلف توقیف شد.

فرمانده انتظامی اندیمشک گفت: ۱۹ فقره انواع سرقت درنتیجه اجرای این طرح کشف و ۲۰ دستگاه خودرو و ۶۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی به صورت مستمر در دستور کار است، از شهروندان خواست درصورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز توسط افراد سودجو و مخل نظم و امنیت عمومی موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.

اندیمشک به عنوان دروازه ورود به خوزستان و برخورداری از زیرساخت‌های مهم ریلی، برقابی، کشاورزی و ترانزیتی یکی از پنج شهر مهم انتظامی در کشور است.