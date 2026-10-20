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شورای سیاستگذاری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، فرصت ثبت نام هنرمندان جوان را در نشانی www.yafestival.ir تا شنبه ٢ آبان تمدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بسیاری از هنرمندان جوان سراسر کشور، خواستار فرصت بیشتر برای بارگذاری آثار در سایت جشنواره شدند و به همین علت تاریخ پایان فراخوان، از روز ٢٨ مهرماه، به شنبه٢ آبان تغییر کرد.
هنرجویان سراسر کشور برای ثبت نام نیازی به خلق اثر جدید ندارند و برای معرفی خود در جلسات داوری میتوانند از آثار آرشیوی خود استفاده کنند و تعدادی از آثارشان را تا ساعت ١۵ روز شنبه دوم آبان ماه در سایت جشنواره بارگذاری کنند.
بعد از پایان مهلت فراخوان، نشستهای داوری و انتخاب هنرجو برای کارگاههای جشنواره از روز سوم آبان آغاز میشود.
گفتنی است سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران از ٢٣ تا ٢٧ آبان در کرمانشاه به دبیری رضوان صادقزاده برگزار خواهد شد.