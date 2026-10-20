به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت:آماده‌سازی مرحله نخست خط دو مترو وارد مرحله نهایی تأسیسات برقی شده و در همین راستا، عملیات نصب و تکمیل پروفیل‌های شبکه برق بالاسری، حدفاصل ایستگاه‌های شاهد تا عاشق اصفهانی پایان یافته است.

سعید ساکت در خصوص توسعه شمالی خط یک مترو نیز ادامه داد: عملیات حفاری و بتن‌ریزی ۷ حلقه شمع در بخش زیرگذر اجرا شده و هم‌زمان بافت و حمل سبد‌های آرماتور و حفاری شمع‌های فونداسیون دوم در بخش روگذر محدوده پل استقلال در حال اجراست، ضمن اینکه روش اجرای عرشه پل این طرح نیز پس از نشست‌های تخصصی با مهندسان مشاور نهایی شد.

وی افزود: همچنین فعالیت کارگاه‌های بافت مرکزی و دپوی قطار شهری نیز بتن‌ریزی و آرماتوربندی بخش‌های سازه‌ای در ایستگاه‌های نقش‌جهان، امام علی (ع)، ابن‌سینا، آمادگاه، خلجا و اتصال تبادلی ایستگاه امام حسین (ع) جریان دارد.

خط ۲ قطار شهری از بخش شمال شرق و منطقه ۱۴ (ایستگاه دارک) اصفهان آغاز می‌شود و با عبور از خیابان‌های زینبیه، لاله و هاتف، میدان امام علی (ع)، خیابان نشاط و فلسطین به ایستگاه دروازه دولت می‌رسد و در این ایستگاه با خط یک تقاطع خواهد داشت.

احداث هر کیلومتر از این خط حدود ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه دارد.

خط یک قطار شهری اصفهان از شمال این کلانشهر آغاز می‌شود و پس از طی مسیر ۲۰.۷ کیلومتری به پایانه مسافربری صُفه می‌رسد.

نخستین مرحله خط یک قطار شهری اصفهان سال ۹۴ افتتاح و مراحل پایانی و تکمیلی آن سال ۹۸ بهره‌برداری شد.