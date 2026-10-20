به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان از برقراری ۱۰ پرواز رفت و برگشت در مسیر‌های داخلی از فرودگاه اصفهان خبرداد و گفت: توسعه مسیر‌های پروازی و افزایش ظرفیت جا به جایی مسافران از اولویت‌های فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان بوده و در این راستا، تعامل مستمر با شرکت‌های هواپیمایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای گسترش پرواز‌های داخلی دنبال می‌شود.

ابوذر ضیایی با اشاره به نقش این پرواز‌ها در تسهیل سفر‌های هوایی و تقویت ارتباط هوایی اصفهان با دیگر نقاط کشور افزود: پرواز‌های پارس‌ایر در فرودگاه شهید بهشتی به شکل برنامه‌ای و در مسیر‌های تهران، تبریز، آبادان و رشت برقرار است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان همچنین از استقرار یک فروند جت آمبولانس هوایی در فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی خبر داد و گفت: فراهم شدن امکان انتقال سریع و تخصصی بیماران از طریق حمل‌ونقل هوایی، می‌تواند به رشد ظرفیت‌های استان در حوزه گردشگری سلامت کمک کند.

ضیایی با اشاره به ظرفیت‌های درمانی و پزشکی اصفهان، ادامه داد: توسعه گردشگری سلامت نیازمند شکل‌گیری زنجیره‌ای کامل از خدمات درمانی، اقامتی و حمل‌ونقل تخصصی است و فرودگاه می‌تواند در این زنجیره، نقش مهمی در جابه‌جایی سریع بیماران و همراهان آنان ایفا کند.

وی گفت: بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و هماهنگی میان مجموعه‌های فرودگاهی، درمانی و گردشگری، زمینه ارائه خدمات تخصصی‌تر و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگری سلامت را فراهم خواهد کرد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان ادامه داد: مسافران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این پرواز‌ها با واحد اطلاعات پرواز فرودگاه به شماره تماس ۱۹۹ و ۳۵۲۷۵۲۰۰-۰۳۱ تماس حاصل کنند.

فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی در شرق اصفهان دارای ۲ باند به طول چهار هزار و ۳۹۷ متر و عرض ۴۵ متر با ۲۰ جایگاه پذیرش انواع هواپیمای مسافربری و ترمینال پرواز‌های داخلی و خارجی است.

این فرودگاه که در مرکز کشور قرار دارد، به عنوان معین فرودگاه‌های کشور عمل می‌کند و در طول سال میزبان بسیاری از فرود‌های اضطراری و هدایت شده است.