به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرشماری پستانداران منطقه حفاظت‌شده‌مند در روز‌های ۲۱ و ۲۲ مهرماه با مشارکت ۴۰ نفر از کارشناسان، محیط‌بانان و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و با استفاده از دو فروند پهپاد به‌منظور بررسی و صحت‌سنجی آمار حیات‌وحش انجام شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به اهمیت سرشماری‌های دوره‌ای حیات‌وحش اظهار داشت: سرشماری پستانداران یکی از ابزار‌های مهم برای پایش وضعیت تنوع زیستی و ارزیابی شرایط زیستگاه‌های طبیعی است. اطلاعات حاصل از این برنامه‌ها می‌تواند مبنای مناسبی برای برنامه‌ریزی حفاظتی و اتخاذ تصمیم‌های علمی در مدیریت مناطق تحت حفاظت باشد.

عبدالرحمان مرادزاده با اشاره به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در اجرای این عملیات افزود: در سرشماری منطقه حفاظت‌شده‌مند، علاوه بر روش‌های متداول میدانی، از فناوری‌های هوشمند و دو فروند پهپاد نیز برای بررسی و صحت‌سنجی آمار و اطلاعات به‌دست‌آمده استفاده شد. این تجهیزات در بررسی مناطق دشوارگذر، پایش شرایط زیستگاه و افزایش دقت ارزیابی‌های میدانی نقش مؤثری دارند.