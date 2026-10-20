ابوالفضل ظریف و علی مطلبی در فینال ماده ۵۰ متر آزاد مسابقات پاراشنا بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به ترتیب صاحب نشان‌های نقره و برنز شدند.

پاراآسیایی ناگویا، نشان‌های نقره و برنز نمایندگان ایران در پاراشنا ۵۰ متر

پاراآسیایی ناگویا، نشان‌های نقره و برنز نمایندگان ایران در پاراشنا ۵۰ متر



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابت‌های پاراشنا در بازی‌های پاراآسیایی و در فینال ماده ۵۰ متر آزاد مردان کلاس S ۹، ابوالفضل ظریف با زمان ۲۵.۷۹ ثانیه به مقام نایب قهرمانی و صاحب مدال نقره شد.

علی مطلبی دیگر نماینده ایران در این ماده بود. او با ۲۶.۱۸ ثانیه در رده سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد و علی مطلبی با ۲۸.۱۳ ثانیه در رده هشتم قرار گرفت.