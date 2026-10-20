شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۲۸ مهر ۱۴۰۵ با ثبت بازدهی ۰.۲۲ درصدی و افزایش ۱۸ هزار ۴۴۷ واحدی به ۸ میلیون و ۲۷۲ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس به ۸ میلیون و ۲۷۲ هزار واحد رسید

شاخص کل بورس به ۸ میلیون و ۲۷۲ هزار واحد رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۱.۲۸ درصدی و افزایش ۲۸ هزار و ۵۴۷ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۲۵۱ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۴۵۹ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه استخراج کانه‌های فلزی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۳۲ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۷۱ درصد بازار معادل حدود ۶۱۰ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.