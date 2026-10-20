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شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۲۸ مهر ۱۴۰۵ با ثبت بازدهی ۰.۲۲ درصدی و افزایش ۱۸ هزار ۴۴۷ واحدی به ۸ میلیون و ۲۷۲ هزار واحد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هموزن نیز با رشد ۱.۲۸ درصدی و افزایش ۲۸ هزار و ۵۴۷ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۲۵۱ هزار واحد ایستاد.
بر اساس آمار معاملات، امروز ۴۵۹ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه استخراج کانههای فلزی اختصاص داشت.
همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستدهای امروز به ۳۲ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان رسید.
امروز در مجموع ۷۱ درصد بازار معادل حدود ۶۱۰ نماد در محدودهی مثبت معامله شدند.