محسن کلاری، مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس، از افزایش سرانه ورزشی دانش‌آموزان فارس به ۶۳ صدم مترمربع خبر داد.





، محسن کلاری، مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس، از افتتاح ۳۳ طرح ورزشی در مدارس استان هم‌زمان با هفته تربیت‌بدنی و ورزش خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، محسن کلاری، مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس، از افتتاح ۳۳ طرح ورزشی در مدارس استان هم‌زمان با هفته تربیت‌بدنی و ورزش خبر داد.

محسن کلاری گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، سرانه ورزشی دانش‌آموزان استان از ۴۸ صدم مترمربع به ۶۳ صدم مترمربع به ازای هر دانش‌آموز افزایش یافته است.

وی افزود: از مجموع ۷۲۰ فضای ورزشی موجود در مدارس فارس، ۲۱۰ فضای ورزشی در دو سال اخیر ساخته شده و به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس با اشاره به برنامه‌های توسعه ورزش دانش‌آموزی گفت: توسعه زمین‌های چمن مصنوعی و تجهیز مدارس به کف‌پوش‌های ورزشی، به‌ویژه برای دانش‌آموزان دختر، از برنامه‌های پیش‌روی آموزش‌وپرورش استان است.

کلاری با تأکید بر اهمیت ورزش مدارس در شناسایی و پرورش استعدادها افزود: توسعه ورزش آموزشگاهی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت ورزش قهرمانی و باشگاهی باشد.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد آموزش‌وپرورش این است که هر دانش‌آموز یک استعداد ورزشی و یک رشته ورزشی را دنبال کند و هر مدرسه نیز به محیطی پویا برای فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان تبدیل شود.