افزایش سرانه ورزشی دانشآموزان فارس
محسن کلاری، مدیرکل آموزشوپرورش فارس، از افزایش سرانه ورزشی دانشآموزان فارس به ۶۳ صدم مترمربع خبر داد.
محسن کلاری گفت: با بهرهبرداری از این طرحها، سرانه ورزشی دانشآموزان استان از ۴۸ صدم مترمربع به ۶۳ صدم مترمربع به ازای هر دانشآموز افزایش یافته است.
وی افزود: از مجموع ۷۲۰ فضای ورزشی موجود در مدارس فارس، ۲۱۰ فضای ورزشی در دو سال اخیر ساخته شده و به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرکل آموزشوپرورش فارس با اشاره به برنامههای توسعه ورزش دانشآموزی گفت: توسعه زمینهای چمن مصنوعی و تجهیز مدارس به کفپوشهای ورزشی، بهویژه برای دانشآموزان دختر، از برنامههای پیشروی آموزشوپرورش استان است.
کلاری با تأکید بر اهمیت ورزش مدارس در شناسایی و پرورش استعدادها افزود: توسعه ورزش آموزشگاهی میتواند زمینهساز تقویت ورزش قهرمانی و باشگاهی باشد.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد آموزشوپرورش این است که هر دانشآموز یک استعداد ورزشی و یک رشته ورزشی را دنبال کند و هر مدرسه نیز به محیطی پویا برای فعالیتهای ورزشی دانشآموزان تبدیل شود.