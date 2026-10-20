مستند «بال‌های تالاب» با محوریت تالاب میقان اراک امروز از شبکه مستند پخش می‌شود و مسابقه فوتبال لیورپول و ویارئال نیز امشب به‌صورت زنده از شبکه ورزش روی آنتن می‌رود.

پخش مستند «بال‌های تالاب» و تقابل لیورپول و ویارئال از قاب تلویزیون

پخش مستند «بال‌های تالاب» و تقابل لیورپول و ویارئال از قاب تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «بال‌های تالاب» به بررسی زندگی پرندگان و جلوه‌های حیات در تالاب میقان واقع در استان مرکزی می‌پردازد و امروز ساعت ۱۸ از شبکه مستند پخش می‌شود ، بازپخش آن فردا ساعت ۱۰ است.

همچنین در چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۶، دیدار تیم‌های لیورپول و ویارئال امشب سه‌شنبه ۲۸ مهر از ساعت ۲۲:۱۵ در قالب برنامه «لذت فوتبال» و با گزارشگری جواد خیابانی به‌صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش می شود.

در جدول مسابقات، لیورپول با ۶ امتیاز در رده پنجم و ویارئال با ۳ امتیاز در جایگاه چهاردهم جدول قرار دارند.