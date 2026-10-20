دست‌بافته‌های اصیل کهگیلویه و بویراحمد به عنوان نماد هنر بومی، دستاورد‌های تجاری و فرهنگی چشمگیری را برای جامعه روستایی و عشایری کشور رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پرونده ششمین نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاورد‌های روستایی و عشایری کشور در حالی در تهران بسته شد که کاروان تولیدکنندگان و هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد پس از عرضه موفق محصولات خود به استان بازگشتند.

این رویداد چهارروزه به عنوان مهم‌ترین آوردگاه معرفی ظرفیت‌های روستایی کشور، بستر مناسبی را فراهم کرد تا دست‌بافته‌های اصیل دیار زاگرس در معرض دید بازدیدکنندگان و فعالان اقتصادی پایتخت قرار گیرد.

داریوش مظفر، مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری کهگیلویه و بویراحمد، پس از اتمام این نمایشگاه و بازگشت به استان،گفت: این رویداد ملی فرصت بی‌بدیلی بود تا اصالت و توانمندی‌های روستاییان و عشایر این استان، به‌ویژه در بخش صنایع‌دستی فاخر همچون گلیم و جاجیم، در قلب پایتخت جلوه‌گر شود و توجه کارشناسان و بازار ملی را به خود جلب کند.

مظفر افزود: دست‌بافته‌های زنان غیور عشایری، به ویژه گلیم‌های سنتی با رنگرزی گیاهی و جاجیم‌های بافته‌شده از پشم طبیعی، کانون توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت و این استقبال ملموس نشان داد صنایع‌دستی این استان از چنان اصالتی برخوردار است که توان رقابت در بالاترین سطوح تجاری و صادراتی را داراست.

وی ادامه داد: مهم‌ترین دستاورد بازگشت از این نمایشگاه، تنها فروش مقطعی نبود، بلکه شبکه‌سازی، جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، عقد قرارداد‌های پیش‌خرید برای کارگاه‌های روستایی و گشوده شدن مسیر‌های نوین برای بازاریابی دیجیتال و سراسری به شمار می‌رود.

مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری افزود: صنایع‌دستی و به‌ویژه دست‌بافته‌های عشایری موتور محرک اقتصاد مقاومتی در دل مناطق روستایی هستند و حمایت پایدار از گلیم‌بافان و جاجیم‌بافان، نه تنها از مهاجرت‌های بی‌رویه جلوگیری می‌کند، بلکه چرخه معیشت و ثروت‌آفرینی بومی را به شکل چشمگیری به گردش درمی‌آورد.