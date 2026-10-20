به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در آیینی از سه تن از پیرغلامان و خادمان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با حضور امام جمعه. فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان تجلیل شد.

این آیین تجلیل در راستای برگزاری بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی (ع) به میزبانی استان آذربایجان‌غربی برگزار شد و طی آن، از حاج حمید وثاق، حاج بایرامعلی دوست محمدی و حجت‌الاسلام والمسلمین اکبر سلمانی سه تن از خادمان و پیرغلامان حسینی شهرستان باروق؛ به پاس سال‌ها خدمت و ارادت به آستان مقدس حضرت سیدالشهدا (ع) قدردانی به عمل آمد.

این اقدام در راستای پاسداشت جایگاه معنوی پیرغلامان و خادمان اهل‌بیت (ع)، تکریم پیشکسوتان عرصه ترویج فرهنگ عاشورا و ارج نهادن به تلاش‌های مخلصانه افرادی صورت گرفت که عمر خود را در مسیر زنده نگه‌داشتن فرهنگ حسینی و انتقال ارزش‌های عاشورا به نسل‌های آینده سپری کرده‌اند.