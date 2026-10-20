در آستانه بارش‌های احتمالی پاییز و زمستان، اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان میبد با بازدید از سیل‌بندها، پل‌ها و محور‌های پرخطر، اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطر سیلاب را بررسی و بر تسریع در رفع نقاط حادثه‌خیز تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان میبد با همراهی نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، از سیل‌بندها، پل‌ها و محور‌های مستعد وقوع سیلاب بازدید کردند تا آمادگی شهرستان برای مقابله با بارش‌های شدید و سیلاب‌های احتمالی افزایش یابد.

قاسم دهقانی معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار میبد، گفت: این بازدید با حضور نمایندگان اداره‌کل مدیریت بحران، اداره‌کل بازرسی و ارزیابی عملکرد استانداری، دفتر فنی استانداری و رؤسای ادارات منابع طبیعی، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و آب منطقه‌ای انجام شد.

وی افزود: در این بازدید، سیل‌بند کارخانه قند، سیل‌بند غربی میبد، پل تازه‌احداث روستای فیض‌آباد، دهانه پل تنگه، محور روستای متکستانه به مرور و محدوده روستای مرور بررسی شد و درباره اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطرات احتمالی بارندگی‌های پیش‌رو تصمیم‌گیری شد.

دهقانی با اشاره به مصوبات این بازدید اظهار کرد: تخلیه سیل‌بند غربی میبد در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در اسرع وقت برای اجرای دیوار ساحلی پل تازه‌احداث روستای فیض‌آباد اقدام کند. همچنین اقدامات لازم برای تخلیه دهانه پل تنگه نیز باید انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار ویژه میبد ادامه داد: در جریان این بازدید، موضوع احداث بند خاکی غیرفنی و غیراصولی از سوی معدن متکستانه در مسیر رودخانه فصلی نیز بررسی و مقرر شد شرکت آب منطقه‌ای با تسریع در اقدامات لازم، این موضوع را پیگیری کند.

این بازدید در پی پیش‌بینی‌های هواشناسی درباره احتمال بارش‌های بیش از نرمال در پاییز و زمستان و با هدف شناسایی نقاط پرخطر، رفع موانع عبور جریان آب و افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری از خسارات احتمالی سیلاب انجام شد.