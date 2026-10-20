مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: از دی پارسال کالابرگ حمایتی به صورت ماهانه به پنج میلیون و ۳۹۴ هزار خوزستانی پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی ظفری پور بیان کرد: کالابرگ حمایتی از دی سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریور سال جاری به تمامی خانوار‌ها در این استان به مبلغ میانگین ماهیانه بیش از ۵.۳ همت اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: معمولا برنج، روغن، حبوبات، گوشت قرمز، تخم مرغ و مرغ بیشترین میزان خرید خانوار‌ها با کالابرگ بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان افزود: هدف عمده طرح جامع معیشتی و امنیت غذایی، انتقال ارز دولتی و یارانه‌ای از ابتدای زنجیره (وارد کننده یا تولید کننده) به انتهای زنجیره یا همان مصرف کنندگان است که این اقدام به حذف رانت، کاهش نوسان قیمت‌ها و رساندن یارانه به مصرف کنندگان واقعی منجر می‌شود.

وی گفت: برای هر فرد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص می‌یابد و خانوار می‌تواند در مهلت تعیین شده بر اساس نیاز خانوار در چند نوبت خرید کالابرگی انجام دهد، البته برای خانوار‌های مشمول افزایش اعتبار کالابرگ، علاوه بر مبلغ سرانه هر نفر یک میلیون تومان که در حال حاضر برای همه شهروندان به عنوان کالابرگ شارژ می‌شود، رقم جدید نیز اضافه خواهد شد.

ظفری پور تصریح کرد: شمار فروشگاه‌های مجری طرح کالابرگ حمایتی در این استان به ۴۳ هزار فروشگاه افزایش یافته که گامی مهم در راستای خدمت رسانی مطلوب به شهروندان است.

بر اساس این گزارش، خوزستان با بهره‌گیری از شبکه گسترده توزیع و استقبال گسترده خانوارها، هم‌اکنون جزو سه استان پیشتاز کشور در اجرای این طرح حمایتی است.

شهروندان برای استعلام مانده اعتبار کالابرگ خود، می‌توانند از طریق اپلیکیشن شمیم، پیام‌رسان بله، کد دستوری # ۱۴۶۳*۵۰۰* و صندوق‌های فروشگاهی اقدام کنند.