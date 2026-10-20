

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی گفت: طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه‌ساز از ۲۳ تا ۲۷ مهرماه با هدف کنترل سرعت‌های غیرمجاز، مقابله با رفتار‌های پرخطر رانندگی و ارتقای ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی استان قزوین اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، نظارت بر رفتار رانندگان از دو مسیر سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف و حضور میدانی مأموران پلیس راه دنبال شد؛ به‌طوری‌که دوربین‌های ثابت مستقر در جاده‌های استان بیش از ۵۳ هزار تخلف سرعت را ثبت کردند و مأموران پلیس راه نیز با بیش از ۳۳ هزار راننده متخلف برخورد قانونی داشتند.

سرهنگ تقی‌خانی با اشاره به اقدامات میدانی پلیس راه ادامه داد: در جریان این طرح همچنین ۱۵۶ دستگاه خودرو به علت ارتکاب تخلفات سرعت بحرانی به پارکینگ منتقل و بیش از ۸۵۰ دستگاه خودرو نیز به‌صورت ساعتی توقیف شد.

رئیس پلیس راه استان قزوین با تأکید بر اینکه سرعت غیرمجاز از عوامل مهم وقوع و تشدید تصادفات جاده‌ای است، اظهار داشت: افزایش سرعت، فرصت واکنش راننده را کاهش می‌دهد و مسافت توقف خودرو را افزایش می‌دهد؛ موضوعی که به‌ویژه در شرایط نامساعد جوی، لغزندگی سطح راه، کاهش دید و ترافیک سنگین می‌تواند احتمال وقوع تصادف را افزایش دهد و پیامد‌های آن را به حوادثی جبران‌ناپذیر با جراحات شدید و تلفات جانی تبدیل کند.

سرهنگ تقی‌خانی خاطرنشان کرد: ثبت تخلفات توسط دوربین‌های ثابت و برخورد مستقیم مأموران در جاده‌ها، دو بخش مکمل از اقدامات پلیس برای کنترل رفتار‌های پرخطر رانندگی است. رانندگان باید بدانند که تخلفات سرعت، چه از طریق سامانه‌های هوشمند ثبت شوند و چه در جریان نظارت میدانی مأموران شناسایی شوند، مشمول برخورد قانونی خواهند بود.

وی در پایان تأکید کرد: کنترل هوشمند ترددها، حضور مستمر مأموران در محور‌های مواصلاتی و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز به‌صورت جدی در دستور کار پلیس راه استان قزوین قرار دارد و با رانندگانی که با رفتار‌های مخاطره‌آمیز، جان خود و دیگر کاربران جاده‌ای را به خطر می‌اندازند، برابر مقررات بدون اغماض برخورد خواهد شد.