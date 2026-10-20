سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به پرشدگی ۴۴ درصدی سد‌های کشور، از وضعیت نامطلوب ذخایر آبی در برخی سد‌ها خبر داد و بر ضرورت مدیریت مصرف آب با توجه به شرایط منابع آبی و افت ذخایر آب زیرزمینی تأکید کرد.

عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به آخرین وضعیت ذخایر سد‌های کشور گفت: میزان پرشدگی سد‌های کشور ۴۴ درصد است؛ این در حالی است که دوره آبگیری سد‌ها از زمستان آغاز می‌شود و تا پایان بهار ادامه دارد.

وی با اشاره به وضعیت سد‌های تأمین‌کننده آب تهران افزود: میزان پرشدگی سد لار ۳ درصد، طالقان ۳۲ درصد، لتیان ۲۹ درصد و ماملو ۱۱ درصد اعلام شده است.

سخنگوی صنعت آب کشور همچنین با اشاره به وضعیت سد دوستی گفت: میزان پرشدگی این سد به یک درصد رسیده است و وزارت نیرو برای مدیریت شرایط تأمین آب در خراسان رضوی، پروژه‌های اضطراری اجرا کرده است.

بزرگ‌زاده با اشاره به نقش سد‌های برق‌آبی در تأمین انرژی کشور اظهار کرد: وزارت نیرو تلاش کرده است با تنظیم ذخایر سدها، ضمن مدیریت منابع آب، از ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی برای کمک به سبد تولید برق کشور نیز استفاده کند.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب خاطرنشان کرد: تهران، مشهد، اراک و ساوه از جمله مناطقی هستند که منابع آبی آنها در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد و شرایط سفره‌های آب زیرزمینی نیز در این مناطق مطلوب نیست؛ از این‌رو مدیریت مصرف آب به همکاری همه مردم نیاز دارد.