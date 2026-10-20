نفرات برتر مسابقات قوی‌ترین مردان شهرستان میبد در آیتم مولتی‌پرس، در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و اوزان مختلف معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نفرات برتر مسابقات قوی‌ترین مردان شهرستان میبد در آیتم مولتی‌پرس، در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و اوزان مختلف معرفی شدند. این رقابت‌ها با هدف توسعه ورزش‌های قدرتی، شناسایی استعداد‌های ورزشی و فراهم کردن زمینه رقابت سالم میان ورزشکاران در رده‌های سنی مختلف برگزار شد.

داوود شفیعی رئیس هیئت بدنسازی شهرستان میبد، با اشاره به استقبال ورزشکاران از این مسابقات، نتایج رقابت‌ها را به شرح زیر اعلام کرد:

رده سنی نوجوانان

وزن ۶۰ کیلوگرم:

مقام اول: رضا جوهری‌نژاد

مقام دوم: محمدمهدی جلیلی

مقام سوم: محمدامین محمدی

وزن ۷۰ کیلوگرم:

مقام اول: سیدعلی فضائل

مقام دوم: امیرعلی خلیلی

مقام سوم: ابوالفضل کارگر

رده سنی جوانان

وزن ۶۰ کیلوگرم:

مقام اول: حمیدرضا نوشادی

مقام دوم: علی‌اصغر زارع

مقام سوم: محمدحسن کارگر

وزن ۷۰ کیلوگرم:

مقام اول: محمدمهدی احمدیان

مقام دوم: ابراهیم مختاری

وزن ۸۰ کیلوگرم:

مقام اول: سجاد فتاحی

مقام دوم: محمدفاضل حسین‌زاده

وزن ۹۵ کیلوگرم:

مقام اول: ابوالفضل حسین‌آبادی

مقام دوم: مهدی شیخی

مقام سوم: امیرعلی انتظاری

رده سنی بزرگسالان

وزن ۶۰ کیلوگرم:

مقام اول: حسین رجبی

مقام دوم: رضا جوهری‌نژاد

مقام سوم: حمیدرضا دمیری

وزن ۷۰ کیلوگرم:

مقام اول: کیوان باکنده

مقام دوم: محمود بهنام‌نیا

مقام سوم: سیدعلی فضائل

وزن ۸۰ کیلوگرم:

مقام اول: حسن دانش

مقام دوم: محمدحسین آسایش

مقام سوم: یوسف عرب

وزن ۹۵ کیلوگرم:

مقام اول: محمدکاظم محمدی

مقام دوم: امیرارسلان مهری

مقام سوم: فرهاد اسدی

وزن ۱۱۰ کیلوگرم:

مقام اول: حسین ملایجردی

مقام دوم: سهیل تیموری

مقام سوم: مهدی جعفرزاده

وزن ۱۲۰ کیلوگرم:

مقام اول: همایون ظفری‌پور

مقام دوم: سیدیحیی میرزازاده

مقام سوم: هاشم شهبازی

این مسابقات در راستای گسترش ورزش‌های قدرتی و ایجاد انگیزه برای حضور بیشتر ورزشکاران در رقابت‌های ورزشی برگزار شد.