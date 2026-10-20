به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،در راستای گسترش همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه، تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه سوپریور از کشور پاکستان که در سال ۲۰۲۰ امضا و مدت زمان آن به پایان رسید، دوباره تمدید شد.

هدف از تمدید این تفاهم‌نامه، ادامه و تقویت روابط دوسویه بین دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه سوپریور در زمینه‌های مختلف است.

در چارچوب این تفاهم‌نامه، طرفین متعهد به همکاری‌هایی از قبیل تبادل استاد و دانشجو، اشتراک‌گذاری دانش فنی و تجربیات، بهره‌برداری مشترک از منابع آموزشی و پژوهشی، مشارکت در پروژه‌های علمی و برگزاری رویداد‌های آموزشی و تخصصی خواهند بود.

این تفاهم‌نامه به توسعه روابط دوجانبه در حوزه علمی و فناوری، ارتقای سطح دانشجویان و اساتید و ایجاد فرصت‌های آموزشی و پژوهشی برای دو دانشگاه کمک شایانی می‌نماید. در چارچوب همکاری دوسویه، مفاد سند مذکور از سوی دفتر مدیریت همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه بازبینی و پیگیری مستمر خواهد شد تا اهداف و برنامه‌های تعیین شده به درستی اجرا شوند.